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maxsaf:

"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества

Цитата:это путин устами токаева намекает что если украина будет дальше в курске наступать путин кинет ядерку))потому что путин уже всех задолбал и в том числе россиян своими пустыми угрозами и красными линиями и ему никто уже не верит и не воспринимает всерьезпустобрехпришлось через ближайших союзников уже пугатьзавтра батька тоже что-нибудь вкинет эдакое))давайте объективновойна вскрыла то что никто бы никто не увиделтотальное воровство, разгильдяйство, беспомощность и не профессионализм российской армии, властей и населенияесли в армии такой бардак значит и в фсб такой же бардак значит и в ракетных ядерных частях то же самоеочковтирательство и воздуханство)все ракеты давно уже попилены и распроданы в кндри путину ничего не остается как просто пугать всех красными линями которые кончаются у него где то на сахалине)