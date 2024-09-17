Цитата:
maxsaf:
"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества
это путин устами токаева намекает что если украина будет дальше в курске наступать путин кинет ядерку))
потому что путин уже всех задолбал и в том числе россиян своими пустыми угрозами и красными линиями и ему никто уже не верит и не воспринимает всерьез
пустобрех
пришлось через ближайших союзников уже пугать
завтра батька тоже что-нибудь вкинет эдакое))
давайте объективно
война вскрыла то что никто бы никто не увидел
тотальное воровство, разгильдяйство, беспомощность и не профессионализм российской армии, властей и населения
если в армии такой бардак значит и в фсб такой же бардак значит и в ракетных ядерных частях то же самое
очковтирательство и воздуханство)
все ракеты давно уже попилены и распроданы в кндр
и путину ничего не остается как просто пугать всех красными линями которые кончаются у него где то на сахалине)