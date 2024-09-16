Отправлено: - 11:38

юля елиссева:

Валиханов был сотрудником службы Внешней разведки. Это ведомство сейчас в составе КНБ.

Кушмурунец23:

А вообще я тоже за то чтобы всех этих Абаевых Джамбулов Валихановых... всех кто когда-то был с и за орков и Россию, взять и "выдворить" их "к хозяевам"

Цитата:прям так?)) а ниче что он разведчиком генштаба российской империи был а это аналог современного ГРУс них будем спрашивать за установку памятника?)))Цитата:и тебя вместе с ними? к хозЕйвам выкинуть?))