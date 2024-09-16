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≡ На плачевное состояние памятников и сакральных мест пожаловались вице-министру на встрече в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50085
На плачевное состояние памятников и сакральных мест пожаловались вице-министру на встрече в Костанае
Отправлено: 16.09.24 - 22:06
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- Благодаря программе "Рухани жангыру" были определены сакральные объекты - 10 республиканского и 28 местного значения, - сказала Динара Утебаева. - За 2 года мы объездили все эти места.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3533
Re: На плачевное состояние памятников и сакральных мест...
Отправлено: 16.09.24 - 22:06
#1
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//А в Костанайской области нет ничего - даже памятника!// - Валиханов был сотрудником службы Внешней разведки. Это ведомство сейчас в составе КНБ. Пусть они и поставят памятник своему коллеге!
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
602
На плачевное состояние памятников и сакральных мест пожаловались вице-министру на встрече в Костанае
Отправлено: 17.09.24 - 11:10
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Валиханов был сотрудником службы Внешней разведки

Памятники Валиханову есть в Костанайской области. Один из них в райцентре Семиозерном - ныне это Аулиеколь. Есть установленный народом рукотворный обелиск близ Кушмуруна на берегу одноименного озера на холме, очень даже красиво. А главное ни копейки из бюджетов... Также есть ему памятники в России, например в Омске есть красивый проспект названный в его честь!
А вообще я тоже за то чтобы всех этих Абаевых Джамбулов Валихановых... всех кто когда-то был с и за орков и Россию, взять и "выдворить" их "к хозяевам". Можно даже убрать памятники установленные им при Совке или просто отправить их в Гондурас, к проживающим там разноцветным аборигенам.

[Исправлено: Кушмурунец23, 17.09.2024 - 12:23]

[Исправлено: Домовенок, 17.09.2024 - 11:31]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16733
На плачевное состояние памятников и сакральных мест пожаловались вице-министру на встрече в Костанае
Отправлено: 17.09.24 - 11:38
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Валиханов был сотрудником службы Внешней разведки. Это ведомство сейчас в составе КНБ.

прям так?)) а ниче что он разведчиком генштаба российской империи был а это аналог современного ГРУ
с них будем спрашивать за установку памятника?)))Цитата:
Кушмурунец23:
А вообще я тоже за то чтобы всех этих Абаевых Джамбулов Валихановых... всех кто когда-то был с и за орков и Россию, взять и "выдворить" их "к хозяевам"

и тебя вместе с ними? к хозЕйвам выкинуть?))
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