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≡ Дорожный конфликт водителя с пешеходом-судьёй произошёл в Костанае. В нем разбирается уже четвертый судья
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50085
Дорожный конфликт водителя с пешеходом-судьёй произошёл в Костанае. В нем разбирается уже четвертый судья
Отправлено: 16.09.24 - 19:49
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30 июня Хаял ГАДЖИЕВ ехал за рулём своего Hyundai Tucson, навстречу машине шёл судья Мылтыкбай Казтаев с внуком на руках. В том, что произошло дальше, разбирались сначала в полиции, а потом в административном и в областном суде.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7086
Re: Дорожный конфликт водителя с пешеходом-судьёй произошёл в...
Отправлено: 16.09.24 - 19:49
#1
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На видео отчётливо видно как пешеходу уступают дорогу, считаю конфликт просто высосан из пальца,
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
628
Re: Дорожный конфликт водителя с пешеходом-судьёй произошёл в...
Отправлено: 17.09.24 - 09:01
#2
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Сайлау, а где можно посмотреть это видео? что то не нашел его тут.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1496
Дорожный конфликт водителя с пешеходом-судьёй произошёл в Костанае. В нем разбирается уже четвертый судья
Отправлено: 17.09.24 - 11:04
#3
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Раньше были "яжматери",а теперь добавился "яжсудья".. Какое позорище. Какая чудовищная десридитация гос служащего... Выгнать без права восстановления!

[Исправлено: Сабыр, 17.09.2024 - 12:05]
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
120
Дорожный конфликт водителя с пешеходом-судьёй произошёл в Костанае. В нем разбирается уже четвертый судья
Отправлено: 17.09.24 - 11:40
#4
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