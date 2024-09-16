Отправлено: - 09:52

Skeptic:

именно водители на Лексусах ведут себя неадекватно.

[Исправлено: Домовенок, 17.09.2024 - 10:03]

Цитата:На мой взгляд эти категории граждан обладают яркими отличиями друг от друга. Лексус это очень часто просто понты. Соответственно поведение и как водителя и как не водителя тоже характеризуется как склонное к дешевым понтам.Альфарды же это нечто иное. Не секрет каким образом эти автомобили в изобилии оказались на дорогах Казахстана, с какими нарушениями действующего законодательства. Соответственно граждане владеющие альфардом считают для себя допустимым подобные нарушения. Предполагаю что и нарушение прочих правил ими рассматривается как нечто вполне себе нормальное.Говоря по простому если одни просто выпендриваются намеренно нарушая правила с целью самолюбования, то вторым на правила на....ть совершенно не демонстративно, по убеждениям так сказать свои корыта разбивают