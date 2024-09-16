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≡ 4 человека, среди которых дети, погибли в ДТП на трассе Торгай-Аркалык. Полиция возбудила уголовное дело
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50085
4 человека, среди которых дети, погибли в ДТП на трассе Торгай-Аркалык. Полиция возбудила уголовное дело
Отправлено: 16.09.24 - 21:01
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ДТП произошло сегодня, 16 сентября, на автодороге Торгай-Аркалык. Водитель и двое детей скончались на месте от полученных травм. Еще один пассажир умер в больнице.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1673
Re: 4 человека, среди которых дети, погибли в ДТП на трассе...
Отправлено: 16.09.24 - 21:01
#1
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Когда идут сообщения о ДТП на маршруте Рудный/Кустанай - Челябинск, многие комментаторы делают акцент на "Альфардах". Типа - из-за них все проблемы. То, что за рулём сидит неадекват, выводится за скобки.
А я заметил давно, что даже в городе, где очень существенно ограничена скорость и светофоры стоят, и пешеходные переходы обозначены по всем правилам... именно водители на Лексусах ведут себя неадекватно.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7086
Re: 4 человека, среди которых дети, погибли в ДТП на трассе...
Отправлено: 16.09.24 - 22:08
#2
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Сегодня одни плохие новости. Две школьницы сиганули с девятого этажа, парень выпрыгнул с четвертого этажа. Теперь вот это...
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
860
4 человека, среди которых дети, погибли в ДТП на трассе Торгай-Аркалык. Полиция возбудила уголовное дело
Отправлено: 17.09.24 - 09:52
#3
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Цитата:
Skeptic:
именно водители на Лексусах ведут себя неадекватно.

На мой взгляд эти категории граждан обладают яркими отличиями друг от друга. Лексус это очень часто просто понты. Соответственно поведение и как водителя и как не водителя тоже характеризуется как склонное к дешевым понтам.
Альфарды же это нечто иное. Не секрет каким образом эти автомобили в изобилии оказались на дорогах Казахстана, с какими нарушениями действующего законодательства. Соответственно граждане владеющие альфардом считают для себя допустимым подобные нарушения. Предполагаю что и нарушение прочих правил ими рассматривается как нечто вполне себе нормальное.
Говоря по простому если одни просто выпендриваются намеренно нарушая правила с целью самолюбования, то вторым на правила на....ть совершенно не демонстративно, по убеждениям так сказать свои корыта разбивают

[Исправлено: Домовенок, 17.09.2024 - 10:03]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1496
4 человека, среди которых дети, погибли в ДТП на трассе Торгай-Аркалык. Полиция возбудила уголовное дело
Отправлено: 17.09.24 - 11:01
#4
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Цитата:
Skeptic:
на Лексусах ведут себя

Полный бред,а вот альфардисты те да,в 99% неадекваты.
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