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≡ Нарушителей ПДД теперь ищут с помощью дронов. За два дня в Костанайской области так задержали 6 водителей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50085
Нарушителей ПДД теперь ищут с помощью дронов. За два дня в Костанайской области так задержали 6 водителей
Отправлено: 17.09.24 - 10:58
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Помимо грубых нарушений ПДД, дроны выявляют водителей, нарушивших требования дорожной разметки, дорожных знаков, не использующих ремень безопасности, а также разговаривающих по сотовому телефону во время движения.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1521
Re: Нарушителей ПДД теперь ищут с помощью дронов. За два дня в...
Отправлено: 17.09.24 - 10:58
#1
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хм, а дроны прошли сертификацию, как средства фиксации правонарушений?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1496
Re: Нарушителей ПДД теперь ищут с помощью дронов. За два дня в...
Отправлено: 17.09.24 - 11:00
#2
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Очередная бестолковая покупка.. Через месяц сломанные валятся будут.
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