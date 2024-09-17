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Нарушителей ПДД теперь ищут с помощью дронов. За два дня в Костанайской области так задержали 6 водителей
Нарушителей ПДД теперь ищут с помощью дронов. За два дня в Костанайской области так задержали 6 водителей
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