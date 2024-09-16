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Дорожный конфликт водителя с пешеходом-судьёй произошёл в Костанае. В нем разбирается уже четвертый судья
Дорожный конфликт водителя с пешеходом-судьёй произошёл в Костанае. В нем разбирается уже четвертый судья
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