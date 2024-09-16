Отправлено: - 19:49

30 июня Хаял ГАДЖИЕВ ехал за рулём своего Hyundai Tucson, навстречу машине шёл судья Мылтыкбай Казтаев с внуком на руках. В том, что произошло дальше, разбирались сначала в полиции, а потом в административном и в областном суде.