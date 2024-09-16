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≡ В Федоровке завершили строительство кредитного дома, он первый такой в райцентрах Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50084
В Федоровке завершили строительство кредитного дома, он первый такой в райцентрах Костанайской области
Отправлено: 16.09.24 - 22:15
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Трехэтажный дом - на 24 квартиры в чистовой отделке. 13 сентября его показали акиму области, который приезжал на встречу с населением. Продажа квартир будет осуществляться через АО «Отбасы банк», в районе - более 1 000 его вкладчиков.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7086
Re: В Федоровке завершили строительство кредитного дома, он...
Отправлено: 16.09.24 - 22:15
#1
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Меня беспокоят арендные квартиры,которые отдают в собственность через несколько лет. Так жители эти квартиры продают за баснословные деньги, где справедливость, одни на ипотеку работают, а этим почти даром. На сайтах по аренде и продажи недвижимости можно вычислить кто хапнул дармового жилья и сдают его в аренду, только кто этим будет заниматься
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