Re: В Федоровке завершили строительство кредитного дома, он...

Отправлено: - 22:15

Меня беспокоят арендные квартиры,которые отдают в собственность через несколько лет. Так жители эти квартиры продают за баснословные деньги, где справедливость, одни на ипотеку работают, а этим почти даром. На сайтах по аренде и продажи недвижимости можно вычислить кто хапнул дармового жилья и сдают его в аренду, только кто этим будет заниматься