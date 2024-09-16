Re: 4 человека, среди которых дети, погибли в ДТП на трассе...

Отправлено: - 21:01

Когда идут сообщения о ДТП на маршруте Рудный/Кустанай - Челябинск, многие комментаторы делают акцент на "Альфардах". Типа - из-за них все проблемы. То, что за рулём сидит неадекват, выводится за скобки.

А я заметил давно, что даже в городе, где очень существенно ограничена скорость и светофоры стоят, и пешеходные переходы обозначены по всем правилам... именно водители на Лексусах ведут себя неадекватно.