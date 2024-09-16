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≡ На плачевное состояние памятников и сакральных мест пожаловались вице-министру на встрече в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50084
На плачевное состояние памятников и сакральных мест пожаловались вице-министру на встрече в Костанае
Отправлено: 16.09.24 - 22:06
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- Благодаря программе "Рухани жангыру" были определены сакральные объекты - 10 республиканского и 28 местного значения, - сказала Динара Утебаева. - За 2 года мы объездили все эти места.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3533
Re: На плачевное состояние памятников и сакральных мест...
Отправлено: 16.09.24 - 22:06
#1
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//А в Костанайской области нет ничего - даже памятника!// - Валиханов был сотрудником службы Внешней разведки. Это ведомство сейчас в составе КНБ. Пусть они и поставят памятник своему коллеге!
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