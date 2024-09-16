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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 16:40
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 17:17
Цитата:
-----А фото чьи ? Смотри 11907
111:
Нет, не скидывал на форуме, о чем ты?
Нет, не скидывал на форуме, о чем ты?
-----А фото чьи ? Смотри 11907
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 18:14
Цитата:
Солнечный, вина подсудимого доказана - заберите свой айфон назад.
Гога:
Скажи еще прилюдно, что никогда тут на форуме фото со спиртным не выкладывал
Скажи еще прилюдно, что никогда тут на форуме фото со спиртным не выкладывал
Солнечный, вина подсудимого доказана - заберите свой айфон назад.
(Полноправные пользователи)
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- 27.11.21
- Сообщений:
- 1673
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 19:59
Очередной "экс-" высказал своё мнение...
...
...
Сдаётся мне, их команда Маргариты Симоньян потому и бесит, что все в RT говорят правду сразу, не дожидаясь отставки. А оне себе этого позволить не могут.
[Исправлено: Skeptic, 16.09.2024 - 21:00]
...
...
Сдаётся мне, их команда Маргариты Симоньян потому и бесит, что все в RT говорят правду сразу, не дожидаясь отставки. А оне себе этого позволить не могут.
[Исправлено: Skeptic, 16.09.2024 - 21:00]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 20:39
Цитата:
Но я их не выкладывал на форуме, о чем ты?
Гога:
фото чьи ? Смотри 11907
фото чьи ? Смотри 11907
Но я их не выкладывал на форуме, о чем ты?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 20:48
Ух как я сегодня четко сперва размотал в одном русском зетсообществе зетников, потом замирил их и стал чуть ли не другом.
С обеда такая байда.
Скидывать ыото начал они, человек 30 за мной, короче разошлись почти друзьями, я их еще учил великому и могучему, круто
С обеда такая байда.
Скидывать ыото начал они, человек 30 за мной, короче разошлись почти друзьями, я их еще учил великому и могучему, круто
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 20:49
Не помню что писал в стертом комменте, блин, старею
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 21:03
Цитата:
Откуда по твоему Гога эти фотографии собрал? Не твои, хочешь сказать? Где ты их выкладывал, если не на форуме НГ?
111:
Но я их не выкладывал на форуме, о чем ты?
Но я их не выкладывал на форуме, о чем ты?
Откуда по твоему Гога эти фотографии собрал? Не твои, хочешь сказать? Где ты их выкладывал, если не на форуме НГ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 21:04
Цитата:
Доиграешься, они знают координаты твоего дома
111:
Ух как я сегодня четко сперва размотал в одном русском зетсообществе зетников
Ух как я сегодня четко сперва размотал в одном русском зетсообществе зетников
Доиграешься, они знают координаты твоего дома
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 21:26
Цитата:
На форуме их не выкладывал
maxsaf:
Где ты их выкладывал, если не на форуме
Где ты их выкладывал, если не на форуме
На форуме их не выкладывал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 21:38
Цитата:
---А что такое форум в вашем понимании ?
111:
На форуме их не выкладывал
На форуме их не выкладывал
---А что такое форум в вашем понимании ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 21:57
Цитата:
А где выкладывал?
111:
На форуме их не выкладывал
На форуме их не выкладывал
А где выкладывал?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 21:58
Цитата:
Щас он в брехне сознается ))
Гога:
-А что такое форум в вашем понимании ?
-А что такое форум в вашем понимании ?
Щас он в брехне сознается ))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 23:26
Полностью согласен
Цитата:
Цитата:
"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и прежде всего - для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение", - сказал Токаев во время переговоров с Шольцем в узком составе.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 00:01
Цитата:
111:
Но я их не выкладывал на форуме,
Но я их не выкладывал на форуме,
-
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