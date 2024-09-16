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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41014
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 16:40
#11911
Комментарий удален модератором.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11064
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 17:17
#11912
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Цитата:
111:
Нет, не скидывал на форуме, о чем ты?

-----А фото чьи ? Смотри 11907
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24466
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 18:14
#11913
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Цитата:
Гога:
Скажи еще прилюдно, что никогда тут на форуме фото со спиртным не выкладывал

Солнечный, вина подсудимого доказана - заберите свой айфон назад. :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1673
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 19:59
#11914
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Очередной "экс-" высказал своё мнение...
...

...
Сдаётся мне, их команда Маргариты Симоньян потому и бесит, что все в RT говорят правду сразу, не дожидаясь отставки. А оне себе этого позволить не могут.

[Исправлено: Skeptic, 16.09.2024 - 21:00]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41014
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 20:39
#11915
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Цитата:
Гога:
фото чьи ? Смотри 11907

Но я их не выкладывал на форуме, о чем ты?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41014
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 20:48
#11916
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Ух как я сегодня четко сперва размотал в одном русском зетсообществе зетников, потом замирил их и стал чуть ли не другом.
С обеда такая байда.
Скидывать ыото начал они, человек 30 за мной, короче разошлись почти друзьями, я их еще учил великому и могучему, круто
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41014
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 20:49
#11917
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Не помню что писал в стертом комменте, блин, старею
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24466
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 21:03
#11918
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Цитата:
111:
Но я их не выкладывал на форуме, о чем ты?

Откуда по твоему Гога эти фотографии собрал? Не твои, хочешь сказать? Где ты их выкладывал, если не на форуме НГ?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24466
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 21:04
#11919
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Цитата:
111:
Ух как я сегодня четко сперва размотал в одном русском зетсообществе зетников

Доиграешься, они знают координаты твоего дома :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41014
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 21:26
#11920
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Цитата:
maxsaf:
Где ты их выкладывал, если не на форуме

На форуме их не выкладывал
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11064
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 21:38
#11921
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Цитата:
111:
На форуме их не выкладывал

---А что такое форум в вашем понимании ? :-x
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24466
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 21:57
#11922
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Цитата:
111:
На форуме их не выкладывал

А где выкладывал? ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24466
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 21:58
#11923
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Цитата:
Гога:
-А что такое форум в вашем понимании ?

Щас он в брехне сознается ))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24466
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.09.24 - 23:26
#11924
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Полностью согласен

Цитата:
"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и прежде всего - для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение", - сказал Токаев во время переговоров с Шольцем в узком составе.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11064
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.09.24 - 00:01
#11925
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Цитата:
111:
Но я их не выкладывал на форуме,

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