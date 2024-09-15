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≡ 8 человек эвакуировали из-за пожара на балконе многоэтажки в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50084
8 человек эвакуировали из-за пожара на балконе многоэтажки в Костанае
Отправлено: 15.09.24 - 23:03
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- В результате пожара огонь охватил балконы вышерасположенных квартир на третьем и четвертом этажах, - сообщили в ведомстве. - Силами спасателей ДЧС Костанайской области из задымленного помещения по лестничному маршу эвакуированы 8 человек, в том числе 3 детей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41014
Re: 8 человек эвакуировали из-за пожара на балконе многоэтажки в...
Отправлено: 15.09.24 - 23:03
#1
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В инсте НГ показывали как тушат, это правда что напора не было у пожарных?
А то, как пожар только начинался, интересно, там дети играли и девушка качалась на качельке, а потом когда пожарные приехали, уже до пятого этажа дошло.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7086
Re: 8 человек эвакуировали из-за пожара на балконе многоэтажки в...
Отправлено: 16.09.24 - 03:04
#2
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Очень интересные комментарий там написали,девушка спокойно так сидит на качелях и смотрит на разгорающейся пожар, вроде как фильм смотрит. Я бы в жизни не обратил внимания на такие детали, но люди видят всё что надо и не надо
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1990
Re: 8 человек эвакуировали из-за пожара на балконе многоэтажки в...
Отправлено: 16.09.24 - 21:43
#3
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Цитата:
111:

Если бы девушка бегала и орала, кому-то стало бы легче?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41014
8 человек эвакуировали из-за пожара на балконе многоэтажки в Костанае
Отправлено: 16.09.24 - 21:47
#4
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Цитата:
КГСПС:

Цитата:
Если бы девушка бегала и орала, кому-то стало бы легче?

Согласен, но в моменте сразу я не понял сперва, ну да, паниковать да не стоило
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