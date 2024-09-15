Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей ул. Маяковского в Костанае
Отправлено: 15.09.24 - 16:20
На улице Маяковского, в дачных массивах, расположено очень старое кладбище. По соседству с могилами находятся не только дачи, но и жилые дома. Люди десятки лет живут рядом. Мы решили поговорить с местными жителями. Читать новость
Неоднократно наблюдал тени среди могил и слышал странные звуки. Мне показалось, что тени были маленькими, точно детскими. Тогда-то я и прибавлял шаг, торопился к дому. Иногда замечал тусклый свет, как от маленького фонарика.
В парке Победы , который создан непосредственно на могилах, никто фонариком не светит и звуки не издаёт?
По ходу подготавливают общественное мнение , больно уж лакомое место. Кладбище функционировало с 1949 года (после закрытия кладбища по Победы) до 1970 года, да и сейчас продолжают подхоранивать близких, люди активно в последние годы благоустраивают могилы, кому это мешает? Дело городских властей навести порядок, в том числе с надежным ограждением и вывозом мусора и пресекать подобные спекуляции на мнениях (люди сами выбирали где строить и жить..). Кстати в тех же местах вроде были и ранние захоронения , расстрелянных в годы репрессий.
Я когда лежал лет в 9 или 10 в детской больнице, которая на Леонида Беды, старшаки нам показывали как горит типа фосфор на могилах, думали что это из голов идет светится все. Но страха не было. Интересно, детская палата с видом на кладбище..
Я уж не говорю ,что по стилю статья напоминает статьи рабкоров в первые годы советской власти, но тогда то люди были малограмотные.. Прямо анекдотические обороты типа :"Пенсионер Анатолий тоже соседствует с кладбищем очень тесно" двусмысленно как то звучит, "По ночам по кладбищу бродят люди со своими личными целями..", грамота прямо прёт.. Не в обиду, Саре необходимо больше книжек грамотных почитать и к классике приобщиться..
Я не удивлён,любую тему подними,вам есть что сказать,
Ты если моих сестренок Галию в 4 месяца, и Гульнару в 3 года не приемлешь, их смерть, проходи мимо, тут тема о кладбище и нельзя это использовать в своей какой то ненависти ко мне лично. Они для меня это всё.
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