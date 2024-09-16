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≡ Рудничанин подал в суд на акимат за разработку ПДП. Иск рассматривает суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50080
Рудничанин подал в суд на акимат за разработку ПДП. Иск рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 16.09.24 - 18:05
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Представьте ситуацию: вы купили участок, проводите предварительные работы под строительство шиномонтажки и спустя время случайно находите в Сети эскиз и видите, что на вашей земле размещены многоэтажки.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1670
Рудничанин подал в суд на акимат за разработку ПДП. Иск рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 16.09.24 - 18:05
#1
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Автокомплекс и шиномонтажка...
...
Сдаётся мне, это довольно разные вещи...

[Исправлено: Skeptic, 16.09.2024 - 19:08]
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