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Рудничанин подал в суд на акимат за разработку ПДП. Иск рассматривает суд в Костанае
Рудничанин подал в суд на акимат за разработку ПДП. Иск рассматривает суд в Костанае
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