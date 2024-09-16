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≡ «Тобол» опустился в середину турнирной таблицы чемпионата Казахстана по футболу с лучшим бомбардиром в составе - Итоги 20-го тура
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50080
«Тобол» опустился в середину турнирной таблицы чемпионата Казахстана по футболу с лучшим бомбардиром в составе - Итоги 20-го тура
Отправлено: 16.09.24 - 17:21
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«Тобол» в стартовой десятиминутке против «Елимая» больше владел мячом, и на 7-й минуте Габараев с боковой линии штрафной площади попытался сделать заброс к дальней штанге на Эль-Мессауди, но украинский вратарь хозяев перехватил эту подачу.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3444
Re: «Тобол» опустился в середину турнирной таблицы чемпионата...
Отправлено: 16.09.24 - 17:21
#1
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Цитата:
"Тобол" провел больше 60% игрового времени, но все же проиграл и опустился на седьмую строчку в турнирной таблице.

Тобол остался на шестом месте, уж Биркле обязан это знать.
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