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≡ Костанай наш город!
 
 
Страница 65 из 65«1...636465
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11059
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 13:58
#961
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Цитата:
111:
Забыл это о чем?
---------------------------***Что поразило, это то, когда автобус ждешь там, все бегут как резаные, обгоняют тебя, даже в средние двери прыгают, короче какие то дикари.*****
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11059
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 14:05
#962
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Цитата:
111:
это так россияне находят дома, которые бомбят

--------------Какой же ты смешной ! Даже тут Россию приплел .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41002
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 14:06
#963
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Цитата:
Гога:
Что поразило, это то, когда автобус ждешь там, все бегут как резаные, обгоняют тебя, даже в средние двери прыгают, короче какие то дикари.*****

Ну у вас что, с лопаты не жрут на улицах помои?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11059
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 14:07
#964
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Цитата:
111:
делаем дырки

----Сколько раз тебе говорить , что дырки только в голове у некоторых(уточнять не буду ) , а здесь ----отверстия .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41002
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 14:08
#965
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Цитата:
Гога:
Даже тут Россию приплел .

Просто интересно, почему есть конкретный адрес у жилых домов, но по ним все равно фашисты бьют и убивают наших русскоязычных, детей, женщин, стариков.
Ведь есть же конкретные данные?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11059
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 14:10
#966
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Цитата:
111:
А вы хоть что то дома делаете?

-нет , просто не ломается . А если ломается , то тырим унитазы :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11059
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 14:11
#967
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Цитата:
111:
Ну у вас что, с лопаты не жрут на улицах помои?

---Факты есть ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11059
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 14:14
#968
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Цитата:
111:
Ведь есть же конкретные данные?

---------------Покажи , не будь голословным :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41002
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 15:06
#969
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Цитата:
Гога:
. А если ломается , то тырим унитазы

И я о том же, сейчас мозги наклевал зетникам с однокашек, и там из так много, человек 120 вылезло, заблокировал всех, у них еще все странички скрыты, ботоферма какая то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41002
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 15:10
#970
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Цитата:
Гога:
Покажи , не будь голословным

Я же показал свои координаты, у меня же все таки айфон
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41002
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 15:30
#971
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Координаты моего дома

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41002
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 15:30
#972
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Координаты соседнего

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41002
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 15:33
#973
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Соседний вот рядом, но координаты как видим разные



Выходит россияне, имея тоже айфоны, зная координаты мирных домов в Украине, намеренно уничтожают мирное население?
Да , так и выглядит..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24457
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 15:51
#974
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Цитата:
111:
у меня же все таки айфон

Клинический случай. GPS уже года так с 93го работает, и уже давным давно каждым телефоном поддерживается. Эта прилажуха "компас", в разных вариантах доступна для установки, хотя по сути она и не нужна, достаточно "карты". :-P :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24457
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 15:54
#975
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Цитата:
111:
Выходит россияне, имея тоже айфоны, зная координаты мирных домов в Украине, намеренно уничтожают мирное население? Да , так и выглядит..

Для этого надо, чтобы какой-то идиот прошел по всем домам, собрал их координаты и скинул их противнику :lol:
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