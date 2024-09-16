Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Костанай наш город!
Костанай наш город!
Куратор темы: 111
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 13:58
Цитата:
111:---------------------------***Что поразило, это то, когда автобус ждешь там, все бегут как резаные, обгоняют тебя, даже в средние двери прыгают, короче какие то дикари.*****
Забыл это о чем?
Забыл это о чем?
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 14:05
Цитата:
--------------Какой же ты смешной ! Даже тут Россию приплел .
111:
это так россияне находят дома, которые бомбят
это так россияне находят дома, которые бомбят
--------------Какой же ты смешной ! Даже тут Россию приплел .
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 14:06
Цитата:
Ну у вас что, с лопаты не жрут на улицах помои?
Гога:
Что поразило, это то, когда автобус ждешь там, все бегут как резаные, обгоняют тебя, даже в средние двери прыгают, короче какие то дикари.*****
Что поразило, это то, когда автобус ждешь там, все бегут как резаные, обгоняют тебя, даже в средние двери прыгают, короче какие то дикари.*****
Ну у вас что, с лопаты не жрут на улицах помои?
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 14:07
Цитата:
----Сколько раз тебе говорить , что дырки только в голове у некоторых(уточнять не буду ) , а здесь ----отверстия .
111:
делаем дырки
делаем дырки
----Сколько раз тебе говорить , что дырки только в голове у некоторых(уточнять не буду ) , а здесь ----отверстия .
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 14:08
Цитата:
Просто интересно, почему есть конкретный адрес у жилых домов, но по ним все равно фашисты бьют и убивают наших русскоязычных, детей, женщин, стариков.
Ведь есть же конкретные данные?
Гога:
Даже тут Россию приплел .
Даже тут Россию приплел .
Просто интересно, почему есть конкретный адрес у жилых домов, но по ним все равно фашисты бьют и убивают наших русскоязычных, детей, женщин, стариков.
Ведь есть же конкретные данные?
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 14:10
Цитата:
-нет , просто не ломается . А если ломается , то тырим унитазы
111:
А вы хоть что то дома делаете?
А вы хоть что то дома делаете?
-нет , просто не ломается . А если ломается , то тырим унитазы
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 14:11
Цитата:
---Факты есть ?
111:
Ну у вас что, с лопаты не жрут на улицах помои?
Ну у вас что, с лопаты не жрут на улицах помои?
---Факты есть ?
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 14:14
Цитата:
---------------Покажи , не будь голословным
111:
Ведь есть же конкретные данные?
Ведь есть же конкретные данные?
---------------Покажи , не будь голословным
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 15:06
Цитата:
И я о том же, сейчас мозги наклевал зетникам с однокашек, и там из так много, человек 120 вылезло, заблокировал всех, у них еще все странички скрыты, ботоферма какая то..
Гога:
. А если ломается , то тырим унитазы
. А если ломается , то тырим унитазы
И я о том же, сейчас мозги наклевал зетникам с однокашек, и там из так много, человек 120 вылезло, заблокировал всех, у них еще все странички скрыты, ботоферма какая то..
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 15:10
Цитата:
Я же показал свои координаты, у меня же все таки айфон
Гога:
Покажи , не будь голословным
Покажи , не будь голословным
Я же показал свои координаты, у меня же все таки айфон
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 15:30
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 15:30
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 15:33
Соседний вот рядом, но координаты как видим разные
Выходит россияне, имея тоже айфоны, зная координаты мирных домов в Украине, намеренно уничтожают мирное население?
Да , так и выглядит..
Выходит россияне, имея тоже айфоны, зная координаты мирных домов в Украине, намеренно уничтожают мирное население?
Да , так и выглядит..
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 15:51
Цитата:
Клинический случай. GPS уже года так с 93го работает, и уже давным давно каждым телефоном поддерживается. Эта прилажуха "компас", в разных вариантах доступна для установки, хотя по сути она и не нужна, достаточно "карты".
111:
у меня же все таки айфон
у меня же все таки айфон
Клинический случай. GPS уже года так с 93го работает, и уже давным давно каждым телефоном поддерживается. Эта прилажуха "компас", в разных вариантах доступна для установки, хотя по сути она и не нужна, достаточно "карты".
Костанай наш город!
Отправлено: 16.09.24 - 15:54
Цитата:
Для этого надо, чтобы какой-то идиот прошел по всем домам, собрал их координаты и скинул их противнику
111:
Выходит россияне, имея тоже айфоны, зная координаты мирных домов в Украине, намеренно уничтожают мирное население? Да , так и выглядит..
Выходит россияне, имея тоже айфоны, зная координаты мирных домов в Украине, намеренно уничтожают мирное население? Да , так и выглядит..
Для этого надо, чтобы какой-то идиот прошел по всем домам, собрал их координаты и скинул их противнику
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать