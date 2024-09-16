Отправлено: - 14:06

Гога:

Что поразило, это то, когда автобус ждешь там, все бегут как резаные, обгоняют тебя, даже в средние двери прыгают, короче какие то дикари.*****

Цитата:Ну у вас что, с лопаты не жрут на улицах помои?