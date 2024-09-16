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≡ Почти 2 млн тенге украла у государства директор школы в Житикаринском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50078
Почти 2 млн тенге украла у государства директор школы в Житикаринском районе
Отправлено: 16.09.24 - 12:05
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Чтобы сделать это, женщина подделала заявление о приеме на работу в школу в качестве уборщицы от имени своей знакомой и забирала у нее перечисленную заработную плату. Уголовное дело о мошенничестве рассмотрел Житикаринский районный суд.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3532
Re: Почти 2 млн тенге украла у государства директор школы в...
Отправлено: 16.09.24 - 12:05
#1
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Мёртвые души.. Старое как мир мошенничество..
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
413
Re: Почти 2 млн тенге украла у государства директор школы в...
Отправлено: 16.09.24 - 13:06
#2
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Что за А и Б, какое село? Страна должна знать своих героев? А и Б сидели на трубе (бюджетной)
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2302
Re: Почти 2 млн тенге украла у государства директор школы в...
Отправлено: 16.09.24 - 13:45
#3
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Цитата:
Alehander:
Что за А и Б, какое село? Страна должна знать своих героев?

Это вся информация, предоставленная пресс-службой Костанайского областного суда. Фамилий они не сообщают.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11059
Re: Почти 2 млн тенге украла у государства директор школы в...
Отправлено: 16.09.24 - 14:18
#4
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--Все прогнило
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