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Почти 2 млн тенге украла у государства директор школы в Житикаринском районе
Почти 2 млн тенге украла у государства директор школы в Житикаринском районе
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