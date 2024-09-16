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≡ Как продлить ЭЦП в 2024 году: пошаговая инструкция
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50078
Как продлить ЭЦП в 2024 году: пошаговая инструкция
Отправлено: 16.09.24 - 09:48
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Важно помнить, что ЭЦП содержит конфиденциальные данные пользователя, поэтому её нужно ежегодно продлевать. Это даёт гарантию того, что сертификат не попадёт в чужие руки. Продлить ЭЦП можно как онлайн из дома, так и в ЦОНе.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
263
Re: Как продлить ЭЦП в 2024 году: пошаговая инструкция
Отправлено: 16.09.24 - 09:48
#1
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Цитата:
Загрузить новые ключи. После завершения процесса новые файлы ЭЦП появятся в папке. В папке ЭЦП появятся файлы AUTH_RSA и RSA для физических лиц или ИП, и файлы AUTH_RSA и GOST – для юридических лиц. Источник:

А кто писал статью, сам обновлял ЭЦП в этом году? Сей час ЭЦП состоит из одного файла GOST с расширением .р12 для физлиц. Сам обновлял через pki.gov.kz
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40990
Re: Как продлить ЭЦП в 2024 году: пошаговая инструкция
Отправлено: 16.09.24 - 12:43
#2
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Мне легче сходить в Цон и там мне все делают, но конечно, статья полезная, кто знает кнопки и английский
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