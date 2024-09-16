Отправлено: - 09:48

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53552 Загрузить новые ключи. После завершения процесса новые файлы ЭЦП появятся в папке. В папке ЭЦП появятся файлы AUTH_RSA и RSA для физических лиц или ИП, и файлы AUTH_RSA и GOST – для юридических лиц. Источник:

Цитата:А кто писал статью, сам обновлял ЭЦП в этом году? Сей час ЭЦП состоит из одного файла GOST с расширением .р12 для физлиц. Сам обновлял через pki.gov.kz