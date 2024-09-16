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≡ Ушастые, пушистые и такие разные - Читательница «НГ» из Камыстинского района о своем опыте разведения кроликов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50077
Ушастые, пушистые и такие разные - Читательница «НГ» из Камыстинского района о своем опыте разведения кроликов
Отправлено: 16.09.24 - 03:39
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Многие знают, как выглядят кролики - близкие родственники диких зайцев, но мало кто представляет, как содержать их, заниматься разведением, чтобы вывести более крупных особей с интересным необычным окрасом. В моем кролиководческом направлении опыт складывался не один десяток лет.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7083
Re: Ушастые, пушистые и такие разные - Читательница «НГ» из...
Отправлено: 16.09.24 - 03:39
#1
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У моей сотрудницы жил кролик декоративный,ну вроде как котенок. Она заботилась о нем как могла, рассказывала удивительные вещи,по ее мнению, питомец намного умней кота и даже не привередлив к еде и ест все подряд. Так однажды вывезла она свою живность на дачу и угораздило кролика стать жертвой коварной птицы,который унес ее любимого кролика видимо к себе на обед. Долго горевала хозяйка и каждый раз недоумевала как можно есть таких милых животных,при этом добавляла: котят же никто не ест,хотя кто знает.
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