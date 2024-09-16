Re: Ушастые, пушистые и такие разные - Читательница «НГ» из...

Отправлено: - 03:39

У моей сотрудницы жил кролик декоративный,ну вроде как котенок. Она заботилась о нем как могла, рассказывала удивительные вещи,по ее мнению, питомец намного умней кота и даже не привередлив к еде и ест все подряд. Так однажды вывезла она свою живность на дачу и угораздило кролика стать жертвой коварной птицы,который унес ее любимого кролика видимо к себе на обед. Долго горевала хозяйка и каждый раз недоумевала как можно есть таких милых животных,при этом добавляла: котят же никто не ест,хотя кто знает.