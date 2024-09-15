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≡ Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей ул. Маяковского в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50077
Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей ул. Маяковского в Костанае
Отправлено: 15.09.24 - 16:20
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На улице Маяковского, в дачных массивах, расположено очень старое кладбище. По соседству с могилами находятся не только дачи, но и жилые дома. Люди десятки лет живут рядом. Мы решили поговорить с местными жителями.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
928
Re: Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей...
Отправлено: 15.09.24 - 16:20
#1
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Цитата:
Об этом мы спросили жителей ул. Маяковского в Костанае

А почему бы не спросить об этом жителей ул.Абая?
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
928
Re: Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей...
Отправлено: 15.09.24 - 16:35
#2
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Цитата:
Неоднократно наблюдал тени среди могил и слышал странные звуки. Мне показалось, что тени были маленькими, точно детскими. Тогда-то я и прибавлял шаг, торопился к дому. Иногда замечал тусклый свет, как от маленького фонарика.

В парке Победы , который создан непосредственно на могилах, никто фонариком не светит и звуки не издаёт?
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
112
Re: Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей...
Отправлено: 15.09.24 - 20:30
#3
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По ходу подготавливают общественное мнение , больно уж лакомое место. Кладбище функционировало с 1949 года (после закрытия кладбища по Победы) до 1970 года, да и сейчас продолжают подхоранивать близких, люди активно в последние годы благоустраивают могилы, кому это мешает? Дело городских властей навести порядок, в том числе с надежным ограждением и вывозом мусора и пресекать подобные спекуляции на мнениях (люди сами выбирали где строить и жить..). Кстати в тех же местах вроде были и ранние захоронения , расстрелянных в годы репрессий.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1669
Re: Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей...
Отправлено: 15.09.24 - 21:21
#4
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Глупость несусветная...
...
Географический центр Рудного:
...

...
По периметру пяти- и девятиэтажки, рынок, общежития...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2002
Re: Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей...
Отправлено: 15.09.24 - 21:38
#5
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Цитата:
Сара СЕРТКАЛИЕВА, специально для "НГ"

Источник:


Кто она такая что бы брать интервью у людей и печатать в НГ? ..и ещё по такой щекотливой теме? Не трожьте усопших!
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2301
Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей ул. Маяковского в Костанае
Отправлено: 15.09.24 - 22:18
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Кто она такая что бы брать интервью у людей и печатать в НГ

Наш внештатный автор. Этого достаточно для того, чтобы брать интервью и печатать в НГ. Если тема интересна нашим читателям.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
и ещё по такой щекотливой теме?

Не вижу в этой теме щекотливости. Статья - не о мертвых, а о живых.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40985
Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей ул. Маяковского в Костанае
Отправлено: 15.09.24 - 22:48
#7
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Я когда лежал лет в 9 или 10 в детской больнице, которая на Леонида Беды, старшаки нам показывали как горит типа фосфор на могилах, думали что это из голов идет светится все.
Но страха не было.
Интересно, детская палата с видом на кладбище..

[Исправлено: 111, 15.09.2024 - 23:49]
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
112
Re: Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей...
Отправлено: 15.09.24 - 23:26
#8
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Наш внештатный автор. Этого достаточно для того, чтобы брать интервью и печатать в НГ. Если тема интересна нашим читателям.

Не интересна.. Ваш внештатник видимо очень молода и по детски наивна. Нашла себе тему, не ожидал от уважаемого издания такого. Мало насущных проблем или вопросов в истории города и области?
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
112
Re: Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей...
Отправлено: 16.09.24 - 00:05
#9
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Я уж не говорю ,что по стилю статья напоминает статьи рабкоров в первые годы советской власти, но тогда то люди были малограмотные.. Прямо анекдотические обороты типа :"Пенсионер Анатолий тоже соседствует с кладбищем очень тесно" двусмысленно как то звучит, "По ночам по кладбищу бродят люди со своими личными целями..", грамота прямо прёт.. Не в обиду, Саре необходимо больше книжек грамотных почитать и к классике приобщиться..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40985
Re: Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей...
Отправлено: 16.09.24 - 00:22
#10
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У меня там две сестренки покоятся на этом кладбище.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7083
Re: Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей...
Отправлено: 16.09.24 - 03:25
#11
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меня там две сестренки покоятся
Я не удивлён,любую тему подними,вам есть что сказать,
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