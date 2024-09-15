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≡ Николай ВОРОНИН: К чему придем?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50077
Николай ВОРОНИН: К чему придем?
Отправлено: 15.09.24 - 12:58
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Никому не хочу навязывать своё мнение, но я никогда не понимал смысл профессионального спорта, где спортсмены, прямо скажу, гробят своё здоровье. Ведь практически все чемпионы, в большинстве видах спорта, с годами становятся инвалидами. Я думаю, что спорт должен существовать не для рекордов, а для здоровья населения.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16731
Re: Николай ВОРОНИН: К чему придем?
Отправлено: 15.09.24 - 12:58
#1
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Цитата:
Никому не хочу навязывать своё мнение, но я никогда не понимал смысл профессионального спорта, где спортсмены, прямо скажу, гробят своё здоровье. Ведь практически все чемпионы, в большинстве видах спорта, с годами становятся инвалидами. Я думаю, что спорт должен существовать не для рекордов, а для здоровья населения. Не знаю, куда катится мир, но в спорте что- то не так.


Ага поэтому СССР вбухивал миллиарды в хоккей,гимнастику и олимпиаду 80 сугубо из за здоровья а не из за политики чем и является сейчас спорт

Цитата:
Вдобавок ко всему набирает популярность киберспорт. О каком здоровье молодого поколения можно говорить, если они вместо хотя бы простой физзарядки усаживаются за компьютер?


О какой физзарядке может идти речь в бопслее?где мужики в санках сидят. В автогонках какая физзарядка? В стрельбе из пистолета? В том дурном спорте где утюги по льду толкают и швабрами путь расчищают?)))

Спорт не значит физкультура


Цитата:
Поражает то что федерация по киберспорту рассчитывает на помощь государства. Смотря на то, что творят в Казахстане наши политики и те же деньги, смело можно предположить, что эту помощь они получат.


Почему боксерам и футболистам строят тренировочные залы и поля а киберспортсменам нет? Мне бокс и футбол вообще не интересен я и не смотрю их
А на то как наша команда на мировом чемпионате будет катать в контрстрайк я бы с удовольствием посмотрел
Мое мнение как налогоплательщика не учитывается?



Цитата:
Возьмём недавний случай, когда костанайский предприниматель незаконно вырубил 150 кустов кизильника


В огороде бузина а в Киеве хунта
У автора как всегда три четыре темы в одном материале и ни одну он не доводит до логичного вывода и конца смешивая в кучу коней и кизильник

Как всегда зря время потратил свое и наше как читателей
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7083
Re: Николай ВОРОНИН: К чему придем?
Отправлено: 16.09.24 - 03:15
#2
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 Грустно, если человек, общество, экономика, государство никуда не спешат
А куда им торопиться, зарплата идёт, попутно что-нибудь перепадёт ввиде бонусов, а там накопится нехило и в Дубай. Вот если наши прокуроры с антикором доставали всех беглецов и за шкирку домой,а там публичные порки и на расстрел, совсем всё было по другому
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