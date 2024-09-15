Отправлено: - 12:58

Никому не хочу навязывать своё мнение, но я никогда не понимал смысл профессионального спорта, где спортсмены, прямо скажу, гробят своё здоровье. Ведь практически все чемпионы, в большинстве видах спорта, с годами становятся инвалидами. Я думаю, что спорт должен существовать не для рекордов, а для здоровья населения. Не знаю, куда катится мир, но в спорте что- то не так.

Вдобавок ко всему набирает популярность киберспорт. О каком здоровье молодого поколения можно говорить, если они вместо хотя бы простой физзарядки усаживаются за компьютер?

Поражает то что федерация по киберспорту рассчитывает на помощь государства. Смотря на то, что творят в Казахстане наши политики и те же деньги, смело можно предположить, что эту помощь они получат.

Возьмём недавний случай, когда костанайский предприниматель незаконно вырубил 150 кустов кизильника

Цитата:Ага поэтому СССР вбухивал миллиарды в хоккей,гимнастику и олимпиаду 80 сугубо из за здоровья а не из за политики чем и является сейчас спортЦитата:О какой физзарядке может идти речь в бопслее?где мужики в санках сидят. В автогонках какая физзарядка? В стрельбе из пистолета? В том дурном спорте где утюги по льду толкают и швабрами путь расчищают?)))Спорт не значит физкультураЦитата:Почему боксерам и футболистам строят тренировочные залы и поля а киберспортсменам нет? Мне бокс и футбол вообще не интересен я и не смотрю ихА на то как наша команда на мировом чемпионате будет катать в контрстрайк я бы с удовольствием посмотрелМое мнение как налогоплательщика не учитывается?Цитата:В огороде бузина а в Киеве хунтаУ автора как всегда три четыре темы в одном материале и ни одну он не доводит до логичного вывода и конца смешивая в кучу коней и кизильникКак всегда зря время потратил свое и наше как читателей