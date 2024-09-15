Цитата:
Никому не хочу навязывать своё мнение, но я никогда не понимал смысл профессионального спорта, где спортсмены, прямо скажу, гробят своё здоровье. Ведь практически все чемпионы, в большинстве видах спорта, с годами становятся инвалидами. Я думаю, что спорт должен существовать не для рекордов, а для здоровья населения. Не знаю, куда катится мир, но в спорте что- то не так.
Ага поэтому СССР вбухивал миллиарды в хоккей,гимнастику и олимпиаду 80 сугубо из за здоровья а не из за политики чем и является сейчас спорт
Цитата:
Вдобавок ко всему набирает популярность киберспорт. О каком здоровье молодого поколения можно говорить, если они вместо хотя бы простой физзарядки усаживаются за компьютер?
О какой физзарядке может идти речь в бопслее?где мужики в санках сидят. В автогонках какая физзарядка? В стрельбе из пистолета? В том дурном спорте где утюги по льду толкают и швабрами путь расчищают?)))
Спорт не значит физкультура
Цитата:
Поражает то что федерация по киберспорту рассчитывает на помощь государства. Смотря на то, что творят в Казахстане наши политики и те же деньги, смело можно предположить, что эту помощь они получат.
Почему боксерам и футболистам строят тренировочные залы и поля а киберспортсменам нет? Мне бокс и футбол вообще не интересен я и не смотрю их
А на то как наша команда на мировом чемпионате будет катать в контрстрайк я бы с удовольствием посмотрел
Мое мнение как налогоплательщика не учитывается?
Цитата:
Возьмём недавний случай, когда костанайский предприниматель незаконно вырубил 150 кустов кизильника
В огороде бузина а в Киеве хунта
У автора как всегда три четыре темы в одном материале и ни одну он не доводит до логичного вывода и конца смешивая в кучу коней и кизильник
Как всегда зря время потратил свое и наше как читателей