Re: 576 млн тенге на исследования для прогнозирования паводков...

Отправлено: - 03:09

Пустая трата бюджета

Полностью с вами согласен, они видимо не знают или забыли где затопило в этом году, наверно там будет топить и все последующие годы пока эту воду не направят куда ей надо течь.