Re: 8 человек эвакуировали из-за пожара на балконе многоэтажки в...

Отправлено: - 03:04

Очень интересные комментарий там написали,девушка спокойно так сидит на качелях и смотрит на разгорающейся пожар, вроде как фильм смотрит. Я бы в жизни не обратил внимания на такие детали, но люди видят всё что надо и не надо