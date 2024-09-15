Отправлено: - 22:18

ПолиграфЪ Боярышников:

Кто она такая что бы брать интервью у людей и печатать в НГ

ПолиграфЪ Боярышников:

и ещё по такой щекотливой теме?

Цитата:Наш внештатный автор. Этого достаточно для того, чтобы брать интервью и печатать в НГ. Если тема интересна нашим читателям.Цитата:Не вижу в этой теме щекотливости. Статья - не о мертвых, а о живых.