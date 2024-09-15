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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 22:42
Цитата:
Я их не выкладывал, ты о чем?
Путаешь с ценниками?
Ценники продуктов питания выкладывать не запрещено правилами форума НГ.
maxsaf:
Признайся хотя бы себе - кто больше тебя тут фоток алкоголя выложил?
Признайся хотя бы себе - кто больше тебя тут фоток алкоголя выложил?
Я их не выкладывал, ты о чем?
Путаешь с ценниками?
Ценники продуктов питания выкладывать не запрещено правилами форума НГ.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 22:45
Цитата:
Ну ты как поможешь своим?
У тебя каждое мани дорогое и надо отрабатывать янки
А мы тут люди простые, да, есть идиоты конечно, которые за пропаганду Путина готовы в суды подавать, но в основном люди вменяемы.
Говорю же у жены пахан Иван против украинцев, ниче, нормально, живет же с нами..
maxsaf:
Без твоей помощи россиянам и русским - это невозможно. Если ты им помог 10 раз, то это ровно на десять больше, чем я
Без твоей помощи россиянам и русским - это невозможно. Если ты им помог 10 раз, то это ровно на десять больше, чем я
Ну ты как поможешь своим?
У тебя каждое мани дорогое и надо отрабатывать янки
А мы тут люди простые, да, есть идиоты конечно, которые за пропаганду Путина готовы в суды подавать, но в основном люди вменяемы.
Говорю же у жены пахан Иван против украинцев, ниче, нормально, живет же с нами..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:02
Цитата:
Меня такие мысли тоже пугали
abaika95:
Это конечно страшно 150 страниц слово банан перевести И ещё 100 страниц виноград Ужас
Это конечно страшно 150 страниц слово банан перевести И ещё 100 страниц виноград Ужас
Меня такие мысли тоже пугали
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:04
Цитата:
Врать то не надо, у тебя тут больше всех фоток с алкоголем
111:
Я их не выкладывал, ты о чем?
Я их не выкладывал, ты о чем?
Врать то не надо, у тебя тут больше всех фоток с алкоголем
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:04
Цитата:
Где?
maxsaf:
Врать то не надо, у тебя тут больше всех фоток с алкоголем
Врать то не надо, у тебя тут больше всех фоток с алкоголем
Где?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:08
Цитата:
Да везде, где ты сам признаешься, что бухаешь. И во флуде, и во всякой всячине есть фото с алкоголем. Можешь на меня в суд подать за клевету - и проиграешь
111:
Где?
Где?
Да везде, где ты сам признаешься, что бухаешь. И во флуде, и во всякой всячине есть фото с алкоголем. Можешь на меня в суд подать за клевету - и проиграешь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:24
Цитата:
Так где конкретно и сколько штук в граммах?
Ты что там сочиняешь?
maxsaf:
Да везде,
Да везде,
Так где конкретно и сколько штук в граммах?
Ты что там сочиняешь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:27
Цитата:
Мне уже хватает как один пользователь НГ прибежал в супермаркет и на меня накатал анонимный донос, чтоб у меня забрали айфон.
Представляешь?
Это да, был не ты.
Но и я не буду стукачком, как он.
И потому никаких палицаев к тебе не приведу.
Мне это как то, раньше говорили в советское время, западло.
Еще ясно, если бы это был не коллега, а то вот знаешь много лет гражданина, даде бываешь с ним в какой то дружбе, а потом из за критики Путина вот как делается..
[Исправлено: 111, 16.09.2024 - 00:29]
maxsaf:
Можешь на меня в суд подать за клевету - и проиграешь
Можешь на меня в суд подать за клевету - и проиграешь
Мне уже хватает как один пользователь НГ прибежал в супермаркет и на меня накатал анонимный донос, чтоб у меня забрали айфон.
Представляешь?
Это да, был не ты.
Но и я не буду стукачком, как он.
И потому никаких палицаев к тебе не приведу.
Мне это как то, раньше говорили в советское время, западло.
Еще ясно, если бы это был не коллега, а то вот знаешь много лет гражданина, даде бываешь с ним в какой то дружбе, а потом из за критики Путина вот как делается..
[Исправлено: 111, 16.09.2024 - 00:29]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:31
Жил бы я у себя на Родине в России, меня бы такие как он, давно бы на зону на лет 20 посадили, из за критики власти.
Там нельзя ее критиковать, там надо быть стадом.
Странно, и это светская страна..
Там нельзя ее критиковать, там надо быть стадом.
Странно, и это светская страна..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:43
Цитата:
Скажи еще прилюдно, что никогда тут на форуме фото со спиртным не выкладывал
111:
Ты что там сочиняешь?
Ты что там сочиняешь?
Скажи еще прилюдно, что никогда тут на форуме фото со спиртным не выкладывал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:47
Цитата:
-----Раньше эта фигня была только по вечерам , после грушевого . А теперь уже и днем принимает ?
111:
Путин молодец, он хорошо отдает приказы по уничтожению славян.
Путин молодец, он хорошо отдает приказы по уничтожению славян.
-----Раньше эта фигня была только по вечерам , после грушевого . А теперь уже и днем принимает ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:51
Цитата:
---Правильно делаешь . Главное , вовремя переобуться
111:
Ты не волнуйся, я уважаю его.
Ты не волнуйся, я уважаю его.
---Правильно делаешь . Главное , вовремя переобуться
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:53
Цитата:
---Ты уж определись . То одно говоришь , то совсем противоположное
111:
говорю что Путин нехороший
говорю что Путин нехороший
---Ты уж определись . То одно говоришь , то совсем противоположное
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:58
Цитата:
----Лучше бы ты исчез
111:
Блин, интернет исчез
Блин, интернет исчез
----Лучше бы ты исчез
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:59
Цитата:
Где?
Фото где?
maxsaf:
Скажи еще прилюдно, что никогда тут на форуме фото со спиртным не выкладывал
Скажи еще прилюдно, что никогда тут на форуме фото со спиртным не выкладывал
Где?
Фото где?
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