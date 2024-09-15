Отправлено: - 22:42

maxsaf:

Признайся хотя бы себе - кто больше тебя тут фоток алкоголя выложил?

Цитата:Я их не выкладывал, ты о чем?Путаешь с ценниками?Ценники продуктов питания выкладывать не запрещено правилами форума НГ.