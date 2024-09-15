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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 791 из 792«1...789790791792»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 22:42
#11851
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Цитата:
maxsaf:
Признайся хотя бы себе - кто больше тебя тут фоток алкоголя выложил?

Я их не выкладывал, ты о чем?
Путаешь с ценниками?
Ценники продуктов питания выкладывать не запрещено правилами форума НГ.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 22:45
#11852
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Цитата:
maxsaf:
Без твоей помощи россиянам и русским - это невозможно. Если ты им помог 10 раз, то это ровно на десять больше, чем я

Ну ты как поможешь своим?
У тебя каждое мани дорогое и надо отрабатывать янки
А мы тут люди простые, да, есть идиоты конечно, которые за пропаганду Путина готовы в суды подавать, но в основном люди вменяемы.
Говорю же у жены пахан Иван против украинцев, ниче, нормально, живет же с нами..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24455
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:02
#11853
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Цитата:
abaika95:
Это конечно страшно 150 страниц слово банан перевести И ещё 100 страниц виноград Ужас

Меня такие мысли тоже пугали :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24455
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:04
#11854
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Цитата:
111:
Я их не выкладывал, ты о чем?

Врать то не надо, у тебя тут больше всех фоток с алкоголем ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:04
#11855
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Цитата:
maxsaf:
Врать то не надо, у тебя тут больше всех фоток с алкоголем

Где?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24455
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:08
#11856
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Цитата:
111:
Где?

Да везде, где ты сам признаешься, что бухаешь. И во флуде, и во всякой всячине есть фото с алкоголем. Можешь на меня в суд подать за клевету - и проиграешь ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:24
#11857
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Цитата:
maxsaf:
Да везде,

Так где конкретно и сколько штук в граммах?
Ты что там сочиняешь?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:27
#11858
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Цитата:
maxsaf:
Можешь на меня в суд подать за клевету - и проиграешь

Мне уже хватает как один пользователь НГ прибежал в супермаркет и на меня накатал анонимный донос, чтоб у меня забрали айфон.
Представляешь?
Это да, был не ты.
Но и я не буду стукачком, как он.
И потому никаких палицаев к тебе не приведу.
Мне это как то, раньше говорили в советское время, западло.
Еще ясно, если бы это был не коллега, а то вот знаешь много лет гражданина, даде бываешь с ним в какой то дружбе, а потом из за критики Путина вот как делается..

[Исправлено: 111, 16.09.2024 - 00:29]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:31
#11859
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Жил бы я у себя на Родине в России, меня бы такие как он, давно бы на зону на лет 20 посадили, из за критики власти.
Там нельзя ее критиковать, там надо быть стадом.
Странно, и это светская страна..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24455
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:43
#11860
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Цитата:
111:
Ты что там сочиняешь?

Скажи еще прилюдно, что никогда тут на форуме фото со спиртным не выкладывал :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11031
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:47
#11861
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Цитата:
111:
Путин молодец, он хорошо отдает приказы по уничтожению славян.

-----Раньше эта фигня была только по вечерам , после грушевого . А теперь уже и днем принимает ? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11031
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:51
#11862
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Цитата:
111:
Ты не волнуйся, я уважаю его.

---Правильно делаешь . Главное , вовремя переобуться :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11031
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:53
#11863
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Цитата:
111:
говорю что Путин нехороший

---Ты уж определись . То одно говоришь , то совсем противоположное :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11031
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:58
#11864
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Цитата:
111:
Блин, интернет исчез

----Лучше бы ты исчез
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40958
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.09.24 - 23:59
#11865
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Цитата:
maxsaf:
Скажи еще прилюдно, что никогда тут на форуме фото со спиртным не выкладывал

Где?
Фото где?
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Страница 791 из 792«1...789790791792»
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