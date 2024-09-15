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≡ 576 млн тенге на исследования для прогнозирования паводков выделило правительство Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50073
576 млн тенге на исследования для прогнозирования паводков выделило правительство Казахстана
Отправлено: 15.09.24 - 15:48
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Власти Казахстана выделили средства на батиметрические исследования для прогнозирования паводков. На эти цели потратят 576 млн тенге. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
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Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
88
Re: 576 млн тенге на исследования для прогнозирования паводков...
Отправлено: 15.09.24 - 15:48
#1
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Редакция, без паники, собралась и взяла себя в руки. Дышим ровно и беремся за орфографию )))
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
352
Re: 576 млн тенге на исследования для прогнозирования паводков...
Отправлено: 15.09.24 - 15:54
#2
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Пустая трата бюджета! Ведь распилят же, потому что нет ответственности и отсутствует жесткое наказание за хищения! Уже никто не боится слабого наказания, ведь настоящее наказание было только при СССР!
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
698
Re: 576 млн тенге на исследования для прогнозирования паводков...
Отправлено: 15.09.24 - 16:21
#3
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Цитата:
Безбилетный пассажир:
Редакция, без паники, собралась и взяла себя в руки. Дышим ровно и беремся за орфографию )))

Спасибо, исправили)
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