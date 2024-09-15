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Неоднократно наблюдал тени среди могил и слышал странные звуки. Мне показалось, что тени были маленькими, точно детскими. Тогда-то я и прибавлял шаг, торопился к дому. Иногда замечал тусклый свет, как от маленького фонарика.

Цитата:В парке Победы , который создан непосредственно на могилах, никто фонариком не светит и звуки не издаёт?