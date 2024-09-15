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≡ Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей ул. Маяковского в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50073
Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей ул. Маяковского в Костанае
Отправлено: 15.09.24 - 16:20
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На улице Маяковского, в дачных массивах, расположено очень старое кладбище. По соседству с могилами находятся не только дачи, но и жилые дома. Люди десятки лет живут рядом. Мы решили поговорить с местными жителями.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
928
Re: Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей...
Отправлено: 15.09.24 - 16:20
#1
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Цитата:
Об этом мы спросили жителей ул. Маяковского в Костанае

А почему бы не спросить об этом жителей ул.Абая?
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
928
Re: Кладбище по соседству: жутко ли? Об этом мы спросили жителей...
Отправлено: 15.09.24 - 16:35
#2
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Цитата:
Неоднократно наблюдал тени среди могил и слышал странные звуки. Мне показалось, что тени были маленькими, точно детскими. Тогда-то я и прибавлял шаг, торопился к дому. Иногда замечал тусклый свет, как от маленького фонарика.

В парке Победы , который создан непосредственно на могилах, никто фонариком не светит и звуки не издаёт?
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