Отправлено: - 09:27

Второй жизни у Аманкарагайского леса не будет! Даже сгоревшее не вырубить а то что садят практически все погибает.Вчера только был в тех местах. Ездил смотрел на Новонежинскую школу.Это очередной большой позор Аулиекольского района!Большой хороший поселок оказался без школы!Думаете, понаехали эксперды? Строители? Никого и ничего...Обвиняют строителей, также как с лесом обвиняли тракториста.Нет, не руководители а строительная фирмаТеперь наверно очередную "комфортную школу" скоро начнут строить, только вот спортзал там уже тоже...Как то все это позорненько.