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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10030
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 19:47
#11761
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Цитата:
111:
Разумеется бескорыстно

То есть целый год он живёт в твоей квартире бесплатно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40894
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 20:06
#11762
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Цитата:
Добринцофф:
То есть целый год он живёт в твоей квартире бесплатно?

Дорогуша, отделяй мух от котлет.
То, что у меня люди живут, это не значит, что я им всем что то там другое делаю, живут это отдельно, а ВНЖ это отдельно.
Я мог бы как и вы, отказаться от помощи русским, россиянам то есть, но хотя бы в этом я помогаю им.
Ты помог?
Если нет, зачем влазить в чужую помощь и советовать еще как помочь, зачем помочь.
Ты если помогаешь, я же к тебе не лезу в душу, зачем, может из за рекламы и тд.
Помогаешь, молодец.
И ты не осуждай меня, очень буду рад этому.

[Исправлено: 111, 14.09.2024 - 21:16]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40894
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 20:07
#11763
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Цитата:
Добринцофф:
То есть целый год он живёт в твоей квартире бесплатно?

С марта 2022, оплата сперва 100, теперь 110 тысяч все включено, кроме электроэнергии.
Отопление, вода, кск, все мое.
Устраивает?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40894
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 20:10
#11764
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Когда русскому демьяну помогал, тоже бесплатно, там в Рудном русские ребята, качки, с ними общался.
Это который бежал отсюда уже в Россию.
А вы тут трали вали, не помогаете конкретно братьям, ваше дело.
Я то помогал и делаю это.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40894
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 20:22
#11765
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Другое дело, если б он за 200 тысяч жил у меня, это была бы не помощь, а удержание клиента.
Тем более что там у меня неплохой ремонт и все услуги бесплатно.
Ниже, квартиру, которую отдаю тем, кто меня вырастил как говорится, я сдаю так же русскому с ремонтом хуже за 120 тысяч.
Те же условия.
Ремонт только хуже.
Я бы мог и не помогать с ВНЖ , просто другого бы заселил за 150 тысяч и все.
Но я же этого не делаю.
Потому это и называется помощь.
Когда я ему делал ВНЖ, он еще не знал, останется у меня или нет, потому что братан его с Питера должен был тоже приехать и однушки им было бы мало.
Но несмотря на это, я все же помог ему.
То, что он остался, не мои вообще проблемы или уехал бы.
Ответ устраивает?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1659
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 21:34
#11766
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Ещё парочка с приставкой "экс-"...
Что-то они разговорились... :-)
Особливо бывшая помощница Байдена. Это ж самое логовор террористов.
...

...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1659
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 21:40
#11767
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Страна в долгах, на грани гражданской войны.
Потому им, кровь из носа, нужно разжечь войны по всему миру.
Войны, которые "всё спишут".
...

...
Весь цивилизованный мир (не путать со странами т.н. "запада") надеется, что с карты мира исчезнет эта раковая опухоль.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1659
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 21:44
#11768
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Это сильно.
...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1659
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 21:46
#11769
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Немного о "свободе слова" по западному...
...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11024
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 21:55
#11770
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Цитата:
111:
Сказал же 11 миллионов с копейками, че споришь то?

---Да не спорю . Просто 4 554 000 или 11 миллионов ---соооовсем небольшая разница :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11024
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 21:57
#11771
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Цитата:
111:
Разумеется бескорыстно,

----И не тиынки за аренду не взял ?? :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11024
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 22:01
#11772
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Цитата:
111:
Помогаешь, молодец.

---Так и не хвастайся здесь своей помощью .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11024
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 22:11
#11773
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Цитата:
111:
Не знаю как, но такие правила. Нотариус арестовывает,

---Нет таких правил .
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