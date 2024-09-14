Добринцофф: То есть целый год он живёт в твоей квартире бесплатно?
Дорогуша, отделяй мух от котлет. То, что у меня люди живут, это не значит, что я им всем что то там другое делаю, живут это отдельно, а ВНЖ это отдельно. Я мог бы как и вы, отказаться от помощи русским, россиянам то есть, но хотя бы в этом я помогаю им. Ты помог? Если нет, зачем влазить в чужую помощь и советовать еще как помочь, зачем помочь. Ты если помогаешь, я же к тебе не лезу в душу, зачем, может из за рекламы и тд. Помогаешь, молодец. И ты не осуждай меня, очень буду рад этому.
Когда русскому демьяну помогал, тоже бесплатно, там в Рудном русские ребята, качки, с ними общался. Это который бежал отсюда уже в Россию. А вы тут трали вали, не помогаете конкретно братьям, ваше дело. Я то помогал и делаю это.
Другое дело, если б он за 200 тысяч жил у меня, это была бы не помощь, а удержание клиента. Тем более что там у меня неплохой ремонт и все услуги бесплатно. Ниже, квартиру, которую отдаю тем, кто меня вырастил как говорится, я сдаю так же русскому с ремонтом хуже за 120 тысяч. Те же условия. Ремонт только хуже. Я бы мог и не помогать с ВНЖ , просто другого бы заселил за 150 тысяч и все. Но я же этого не делаю. Потому это и называется помощь. Когда я ему делал ВНЖ, он еще не знал, останется у меня или нет, потому что братан его с Питера должен был тоже приехать и однушки им было бы мало. Но несмотря на это, я все же помог ему. То, что он остался, не мои вообще проблемы или уехал бы. Ответ устраивает?
Страна в долгах, на грани гражданской войны. Потому им, кровь из носа, нужно разжечь войны по всему миру. Войны, которые "всё спишут". ... ... Весь цивилизованный мир (не путать со странами т.н. "запада") надеется, что с карты мира исчезнет эта раковая опухоль.
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