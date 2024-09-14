Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 20:22

Другое дело, если б он за 200 тысяч жил у меня, это была бы не помощь, а удержание клиента.

Тем более что там у меня неплохой ремонт и все услуги бесплатно.

Ниже, квартиру, которую отдаю тем, кто меня вырастил как говорится, я сдаю так же русскому с ремонтом хуже за 120 тысяч.

Те же условия.

Ремонт только хуже.

Я бы мог и не помогать с ВНЖ , просто другого бы заселил за 150 тысяч и все.

Но я же этого не делаю.

Потому это и называется помощь.

Когда я ему делал ВНЖ, он еще не знал, останется у меня или нет, потому что братан его с Питера должен был тоже приехать и однушки им было бы мало.

Но несмотря на это, я все же помог ему.

То, что он остался, не мои вообще проблемы или уехал бы.

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