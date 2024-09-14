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≡ Лесо-парковую зону высадили предприниматели и звезды кино и медиа на месте сгоревшего леса в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50070
Лесо-парковую зону высадили предприниматели и звезды кино и медиа на месте сгоревшего леса в Костанайской области
Отправлено: 14.09.24 - 17:49
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На высадку и открытие лесо-парковой зоны по своей инициативе приехали актеры Ерболат Тогузаков, Тулепберген Байсакалов, блогеры Ильяс Junior Копжасаров, Азамат Ибраев, режиссер Максим Кодаров.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1424
Re: Лесо-парковую зону высадили предприниматели и звезды кино и...
Отправлено: 14.09.24 - 17:49
#1
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но распиарились....
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C
§ CrazyBeaver
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.06.15
Сообщений:
176
Re: Лесо-парковую зону высадили предприниматели и звезды кино и...
Отправлено: 14.09.24 - 18:17
#2
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Распиарились на 100000. Позорники -_-. Что такое 136 саженцев для леса, ничего.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1655
Re: Лесо-парковую зону высадили предприниматели и звезды кино и...
Отправлено: 14.09.24 - 20:40
#3
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"...саженцы уже довольно большие, 2-1,5 сантиметров..."
Какое-то несоответствие... 2 - 1.5 см, это даже саженцами назвать сложно... Зародыши...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1655
Re: Лесо-парковую зону высадили предприниматели и звезды кино и...
Отправлено: 14.09.24 - 20:41
#4
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Цитата:
CrazyBeaver:

Вы сколько посадили? Тысячу?
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