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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего референдум?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50070
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего референдум?
Отправлено: 14.09.24 - 12:58
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Проведение референдума, связанного с вопросом о строительстве АЭС в Казахстане, рождает непростые размышления. Никто же у нас не проводил референдумы о строительстве железных дорог, использовании авиации и автотранспорта. А ведь все это тоже несет с собой немало проблем и опасностей.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1652
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего референдум?
Отправлено: 14.09.24 - 12:58
#1
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В том и фокус, что при наличии всех нужных и правильных законов у нас некому следить за их исполнением.
Полиция не работает. Водителя проще остановить. Он не захочет прав лишиться - заплатит.
А следить за порядком на берегах водоёмов, в лесу, во дворах... Это ж "тяжкий" труд. Волокиты много...
Водителю штраф выпиши - он сам заплатит, а поросёнка ещё выловить надо... Да и штраф он не побежит платить, пока от судисполнителя бумага не придёт об аресте счёта...
Не надо это ни полиции, ни властям вообще.
Проще демагогией заниматься на тему "начни с себя".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5837
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего референдум?
Отправлено: 14.09.24 - 13:06
#2
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В том то и фокус, что нужен мир, плохо будет всем, и не важно кто напал Россия на Запорожскую АЭС или Украина на Курскую АЭС
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40885
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего референдум?
Отправлено: 14.09.24 - 14:42
#3
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Цитата:
Первая и одна из центральных. Для безопасного функционирования АЭС нужен мир. 

Не понял, мы находимся с кем то в состоянии войны?
Вы что там нагнетаете,тов Бондаренко?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40885
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего референдум?
Отправлено: 14.09.24 - 14:44
#4
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Цитата:
События последних лет это демонстрируют со всей очевидностью. Тот же высотный дом может быть комфортным для жилья и офисной работы. Но только, когда в него не летят ракеты и дроны, не врезаются самолеты.

Это где такое?
Кто с кем дронами и с самолетами воюет?
Вы по моему уже почти три года ничего не знали об этой бойне, вы только что прочитали новости?
Кто воюет то, говорите до конца, а не какими то намеками, мол это вас никогда не казалось и не будет волновать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40885
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего референдум?
Отправлено: 14.09.24 - 14:48
#5
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Цитата:
Помнится, в годы, когда я еще только оканчивал школу, во дворах были беседки, а у подъездов - скамеечки. Убрали. И догадайтесь сами почему.

Я не буду о прошлом, а помяну самые недавние дни. В садике, что почти напротив бывшего «Колоса»



Теперь из за каких то советских малолеток дебоширов, не нужно строить станцию?
А что, везде где построили станции идеальные люди что ли?
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1424
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего референдум?
Отправлено: 14.09.24 - 15:40
#6
Комментарий удален модератором.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
47
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего референдум?
Отправлено: 14.09.24 - 16:38
#7
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Цитата:
111:
Не понял, мы находимся с кем то в состоянии войны?


При наличии на лестничной площадке невменяемого и неадекватного соседа, пьющего, дерущегося, обосранного с ног до головы, громящего всё в округе - как-то в такой ситуации всем по соседству с таким неадекватом живётся не спокойно. Если вчера этот невменяемый и обосранный с ног до головы сосед не вломился к вам в дом, это не значит, что, дальше теряя рассудок, завтра этот же сосед этого не сделает. Что там почудится этому умалишённому соседу послезавтра? Есть какие-то гарантии и нет никаких опасений? Вроде же очевидно, что в такой ситуации белочка то соседа уже посетила, и накрыла его, но вот незадача - его белочка, хош ни хош, а вас касается тоже ...)))))

[Исправлено: EvilWizard, 14.09.2024 - 16:40]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5866
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего референдум?
Отправлено: 14.09.24 - 17:04
#8
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Цитата:
EvilWizard:
Что там почудится этому умалишённому соседу послезавтра? Есть какие-то гарантии и нет никаких опасений? Вроде же очевидно, что в такой ситуации белочка то соседа уже посетила, и накрыла его, но вот незадача - его белочка, хош ни хош, а вас касается тоже ...)))))


Плохо когда сосед невменяемый и ещё всегда дебоширит и буянит :-o :-o :-o .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5837
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего референдум?
Отправлено: 14.09.24 - 17:23
#9
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Мне кажется,это сугубо мое личное мнение, каждый может не согласиться.Мужчины перестали быть мужчинами, мы хотим чтобы жена не ругалась, вроде неплохое желание, но потом всё трансформируется в желание всем угодить! И тогда по морде дал бы неадекватному соседу, он бы побоялся буянить! А мы же все толерантные, а вдруг у него ситуация! У меня отец сказал, значит так и будет, а у меня нет! Отец тихо сказал, но мы его слышали,а я скажу, надо доказывать свою точку зрения, зато все говорят, какой я добрый
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5837
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего референдум?
Отправлено: 14.09.24 - 17:29
#10
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А насчёт референдума, я думаю так, у нас нет других способов энергетической безопасности страны! Тем более по залежам урана мы на втором месте в мире, а по добыче и вовсе на первом
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