Отправлено: - 14:44

События последних лет это демонстрируют со всей очевидностью. Тот же высотный дом может быть комфортным для жилья и офисной работы. Но только, когда в него не летят ракеты и дроны, не врезаются самолеты.

Цитата:Это где такое?Кто с кем дронами и с самолетами воюет?Вы по моему уже почти три года ничего не знали об этой бойне, вы только что прочитали новости?Кто воюет то, говорите до конца, а не какими то намеками, мол это вас никогда не казалось и не будет волновать.