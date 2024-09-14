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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24443
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 09:22
#11731
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Цитата:
saba:
потом стал зам акима области, это тоже национализм?

Так эл про то и говорит - должность зама - выше не дадут, а работу кто-то должен выполнять. ))

Цитата:
Эл-починно:
нац. кадры занимали посты. А тех, кто что умел в замы провозглашали.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5835
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 09:55
#11732
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Цитата:
maxsaf:
работу кто-то должен выполнять. ))

А как же Кулагин? Да я и не сказал бы, что директор или зам выполнял какую нибудь практическую работу, ну и почему вы думаете, что казахи не умеют работу работать? При Лычагине замом по финансам был Балдырган Абуталипович Егеубаев, увы уже покойный, очень грамотный специалист был, за деньги Кустанайэнерго горой стоял, в отличие от директора, подпишешь с Лычагиным договор и руки потираешь, дойдешь до Егеубаева, все отчекрыжит что возможно!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1652
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 11:33
#11733
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Я в молодости 13 лет работал на юге, в Джамбульской области.
Разных начальников насмотрелся в разных организациях на разных уровнях... Русские, казахи, корейцы, немцы...
:-) Не потому, что прыгал с места на место, а потому, что работа у меня была такая, что с разными структурами приходилось иметь дело от городского до республиканского уровня...
Потому точно знаю, что и казахи могут хорошо дело организовать и вести, и русские могут с "успехом" работу завалить.
Так что, для меня в этом деле главное не национальность, а профессиональные способности человека.
...
Другой вопрос, что Назарбаев и его "друзья и соратники с родственниками" вели такую национальную и кадровую политику, что русские, в массе своей, остались "за бортом" и вынуждены уехать, и казахи со способностями оказались не нужны.
Ибо главным стало не профессионализм, а принадлежность к "правильному" роду и личная педанность.
Потому и имеем, что имеем...

[Исправлено: Skeptic, 14.09.2024 - 12:34]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1652
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 11:38
#11734
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Субботнее...
...
Неужто они там так скушно живут, что ЭТО стало местом развлечения?
...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1652
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 11:39
#11735
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Австралия - не Австралия, а надо быть осторожнее с водой...
...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1652
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 11:40
#11736
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Нашим бы чиновникам пример с китайцев взять...
А то для них все беспризорные животины - личные враги...
...

...
Почему бы не простимулировать предпринимателей из сферы общепита на организацию собако- и/или кото-кафе? В мире опыт есть...

[Исправлено: Skeptic, 14.09.2024 - 12:42]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1652
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 11:44
#11737
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Чего-нибудь полезного высмотрели там?
...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1652
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 11:46
#11738
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Маргарита удивляется... :-)
...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1652
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 11:49
#11739
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Маргарита гордится. :-)
Имеет право. Есть, чем гордиться.
...

...

...
Вашингтон буквально в панике от работы RT.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5835
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 12:08
#11740
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Цитата:
Skeptic:

В том то и дело! Нет разницы между русскими и казахами, есть отношения между людьми
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5835
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 13:09
#11741
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Чем гордиться? Тем что ты одной нации, ну бред
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 13:20
#11742
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Цитата:
saba:
Чем гордиться? Тем что ты одной нации, ну бред

Конечно бред! Когда таблички с фамилиями, как Коваленко, Чегодаев, Белозёров, Сидоров и прочее меняют. А люди в итоге в Россию уезжают. Ничего бредовее не видел.
ПС - и с собой ещё человек 300, как Белозёров это сделал, в Россию увозят.

[Исправлено: Эл-починно, 14.09.2024 - 14:28]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5864
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 14:12
#11743
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Цитата:
Skeptic:
Маргарита гордится. Имеет право. Есть, чем гордиться.


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5864
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 14:15
#11744
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Сорри за качество, текст: Какая же она молодчина, по всему миру, миллиарды граждан облапошивает.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40884
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 14:21
#11745
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Цитата:
Гога:
До сих пор не могу понять как связано ВНЖ и арест квартиры ?

Не знаю как, но такие правила.
Нотариус арестовывает, и говорит что через год снимут арест автоматически.
Но вот тут не сняли, год в апреле был, пошел недавно, начали футболить в Центральном ЦОНе, нотариус обратно, оказывается тут в ЦОНе это был всего второй случай такой, никто ничего не знал и не понимал, потом через каких то старших все таки сняли арест .

[Исправлено: 111, 14.09.2024 - 15:23]
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