А как же Кулагин? Да я и не сказал бы, что директор или зам выполнял какую нибудь практическую работу, ну и почему вы думаете, что казахи не умеют работу работать? При Лычагине замом по финансам был Балдырган Абуталипович Егеубаев, увы уже покойный, очень грамотный специалист был, за деньги Кустанайэнерго горой стоял, в отличие от директора, подпишешь с Лычагиным договор и руки потираешь, дойдешь до Егеубаева, все отчекрыжит что возможно!
Я в молодости 13 лет работал на юге, в Джамбульской области. Разных начальников насмотрелся в разных организациях на разных уровнях... Русские, казахи, корейцы, немцы... Не потому, что прыгал с места на место, а потому, что работа у меня была такая, что с разными структурами приходилось иметь дело от городского до республиканского уровня... Потому точно знаю, что и казахи могут хорошо дело организовать и вести, и русские могут с "успехом" работу завалить. Так что, для меня в этом деле главное не национальность, а профессиональные способности человека. ... Другой вопрос, что Назарбаев и его "друзья и соратники с родственниками" вели такую национальную и кадровую политику, что русские, в массе своей, остались "за бортом" и вынуждены уехать, и казахи со способностями оказались не нужны. Ибо главным стало не профессионализм, а принадлежность к "правильному" роду и личная педанность. Потому и имеем, что имеем...
Нашим бы чиновникам пример с китайцев взять... А то для них все беспризорные животины - личные враги... ... ... Почему бы не простимулировать предпринимателей из сферы общепита на организацию собако- и/или кото-кафе? В мире опыт есть...
saba: Чем гордиться? Тем что ты одной нации, ну бред
Конечно бред! Когда таблички с фамилиями, как Коваленко, Чегодаев, Белозёров, Сидоров и прочее меняют. А люди в итоге в Россию уезжают. Ничего бредовее не видел. ПС - и с собой ещё человек 300, как Белозёров это сделал, в Россию увозят.
Гога: До сих пор не могу понять как связано ВНЖ и арест квартиры ?
Не знаю как, но такие правила. Нотариус арестовывает, и говорит что через год снимут арест автоматически. Но вот тут не сняли, год в апреле был, пошел недавно, начали футболить в Центральном ЦОНе, нотариус обратно, оказывается тут в ЦОНе это был всего второй случай такой, никто ничего не знал и не понимал, потом через каких то старших все таки сняли арест .
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