Отправлено: - 13:20

saba:

Чем гордиться? Тем что ты одной нации, ну бред

[Исправлено: Эл-починно, 14.09.2024 - 14:28]

Цитата:Конечно бред! Когда таблички с фамилиями, как Коваленко, Чегодаев, Белозёров, Сидоров и прочее меняют. А люди в итоге в Россию уезжают. Ничего бредовее не видел.ПС - и с собой ещё человек 300, как Белозёров это сделал, в Россию увозят.