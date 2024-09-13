“Нет должной инфраструктуры“: что нужно сделать для туризма в Казахстане, рассказал сенатор
Отправлено: 13.09.24 - 22:09
Сергей Карплюк обратил внимание на проблемы, связанные с отсутствием должной инфраструктуры и поддержкой со стороны государственных органов. Он привел в пример инвестора, готового вложить 13 млрд тенге в развитие туристической инфраструктуры. Читать новость
Для развития туризма нам нужна либо экзотичная природа как в Японии или Кавказе (толком нет) Море как на Бали (нет) Вкуснейшая кухня как в Италии (нет) Старинные города как в Чехии (нет) Крутые небоскребы как в Дубае (нет) Астана не тянет И дешёвая пища тогда и выпивка хотябы как в Техасе, это есть но на это никто ставку ставить не хочет почему-то Все считают позорным развивать туризм для обычных людей а не для среднего и высшего класса
У нас основные туристы кто? Американцы? Англичане? Китайцы? Да нафиг им наши прерии им не сдались у них своих хватает
У нас основные заезжающие по лету это россияне и немцы как не странно Ходят по базарам скупают наше барахло,мясо мраморное, самсу едят Бухают во всех пивнушках
Ну устройте им отдельные места для отдыха Дешманские базы отдыха Так у нас тогда пол России отдыхать начнет Чё им надо то, мясо есть особенно свинина дешёвая,пива завались своего,водка Открытого пространства полным полно Палаточные лагеря вдоль рек,шашлыки, тур базы ну чем не туризм?
А у нас гонятся за хернёй мифической в итоге просирают то что под носом доход приносит
Вместо протяженной ЛЭП – солнечные панели, вместо центральной канализации – станция биологической очистки. Вместо центрального отопления – тепловой насос, вместо центрального водоснабжения – скважина воды", – перечислил Сергей Карплюк.
......к примеру в областях низкой температурой и большим количеством снега в зимний период, Сергей Карплюк может представить как будут функционировать эти солнечные батареи когда снег навлит или дождь пойдёт пипец всему будет,канализации,воды нема,света нема....
abaika95: У нас основные заезжающие по лету это россияне и немцы как не странно Ходят по базарам скупают наше барахло,мясо мраморное, самсу едят Бухают во всех пивнушках
.....не обязательно Абайка ехать в Казахстан немцам и покупать наше барахло,намного лучше поехать в Турцию немцу первое перелёт намного дешевле и три в одном,барахла купишь такова как у нас намного дешевле,на море отдахнёшь да и побухаешь до усрачки если есть желание.Вот смотри в летний когда каникулы один билет стоит от 1200 до 1500 евро из Франкфурта Кустаная через Астану туда сюда,сейчас можно в Турцую поехать и отдохнуть на две недели за две тыс. евро...
abaika95: нас гонятся за хернёй мифической в итоге просирают то что под носом доход приносит
Совершенно верно - основной доход модным домам типа Версачи и прочих приносят поставленные на поток продукция ШИРПОТРЕБА ( рабочие брюки, робы, спецодежда, контракты с государством, армией, промышленными фирмами ) оринтированная на клиентов со СРЕДНИМ и НИЖЕ достатком, но не как исклюзивная одежда типа - ВАУ. Точно такой же доход будут приносит услуги казахского туризма НЕПРИХОТЛИВЫМ туристам направленные на ПРОСТЫХ и КАРАПАИМ клиентам. Образно говоря что бы бы было: - где поспать, где посрать, где поохотиться, где искупаться, где погулять- но, в средних комфортных условиях и с хорошим интернетом. И что бы везде у персонала и у хозяев присутствовала;- УЛЫБКА и ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ и ПОЧТИТЕЛЬНОЕ отношение к клиентам как к КОРМИЛЬЦАМ, а не как обычно- фирменное ХАМСКАЯ казахская НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ и ПРЕЗРЕНИЕ к другим родам и племенам. Вот тогда всё будет нормально.
Насчёт дорог и питания не согласен, дороги сейчас нормальные , не скажу отличные, просто нормальные, питание отличное, жрём как потерпевшие, другое дело какой процент от зарплаты занимает еда, работаем практически на унитаз, про ЖКХ тоже вопрос спорный, немногие при нормальном капитализме могут позволить себе так тепло жить! Наши тоже хотели бы, но не могут, наследие СССР однако!
Оз. Алаколь на востоке страны. Красивые места, есть инфраструктура, даже карусели есть колесо обзора как в рудном, но только работает). Красивый остров по середине . Прогулки на катерах Весь юг и восток Казахстана там отдыхают. В Костанае про него почему то не слышали и Незнают.
Новая дорога на оз. Алаколь. Казахстанские степи переходящие в горы. Много лошадок посутся на вольном выпасе. За горами Китай. Ну разве не красивые места. Россиянам тоже нравится. Очень, очень много отдыхают там
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