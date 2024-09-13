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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 19:59
Цитата:
Я даже не знаю как это точно на русский перевести.
//Яблоко я Телефон 15-ый// примерно так, как на казахском будет?
Наверное долго можно будет ржать!
Кому вообще может в голову взбрести такие вещи переводить? Дегенератам только разве!
maxsaf:
Абайка, переведи ценник: Apple iPhone 15 - 300 000
Абайка, переведи ценник: Apple iPhone 15 - 300 000
Я даже не знаю как это точно на русский перевести.
//Яблоко я Телефон 15-ый// примерно так, как на казахском будет?
Наверное долго можно будет ржать!
Кому вообще может в голову взбрести такие вещи переводить? Дегенератам только разве!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 23:00
Цитата:
И ты их купить бы не смог) А покупал ты материнские платы,кулера, клавиатуры и комплекты компьютерные что отлично переводится на казахский язык что тебя и просили
Пентиум или Эппл никто переводить тебя не заставлял и ты прекрасно это понимаешьЦитата:
Попрошу не оскорблять Макса
Он конечно редкостный чудак и судак
Но не настолько чтобы его так обзывать
maxsaf: Абайка, переведи ценник: Apple iPhone 15 - 300 000При тебе таких штук не было
И ты их купить бы не смог) А покупал ты материнские платы,кулера, клавиатуры и комплекты компьютерные что отлично переводится на казахский язык что тебя и просили
Пентиум или Эппл никто переводить тебя не заставлял и ты прекрасно это понимаешьЦитата:
Эл-починно:
Кому вообще может в голову взбрести такие вещи переводить? Дегенератам только разве!
Кому вообще может в голову взбрести такие вещи переводить? Дегенератам только разве!
Попрошу не оскорблять Макса
Он конечно редкостный чудак и судак
Но не настолько чтобы его так обзывать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 23:05
Жүйелік тақта (кейде аналық тақта, ағылш. motherboard) — жүйелік блоктың ішіндегі үлкен тақта, онда бірқатар кішкене электрондық сұлбалар мен басқа да құраластар орналасқан. Ол компьютердің бірнеше аса маңызды құраласын қамтиды. Жүйелік тақта- басқа қосалқы не компьютердің мүмкіндіктерін кеңейту үшін арнайы енгізілген тақталардың арасында өзара байланыс құралы ретінде қызмет атқаратын жүйелік блоктың негізгі бөліктерінің бірі.
Макс не знал что оказывается комплектующие для компа переводятся на десятки языков в том числе и казахский чтобы казахоязычные могли понимать что они берут
Для русских же в 80ые перевели американцы добрые что такое материнская плата))
А русские охали и ахали и благодарили Америку
Бывало))
Макс не знал что оказывается комплектующие для компа переводятся на десятки языков в том числе и казахский чтобы казахоязычные могли понимать что они берут
Для русских же в 80ые перевели американцы добрые что такое материнская плата))
А русские охали и ахали и благодарили Америку
Бывало))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 23:10
Операциялық жүйе (ағылш. operating system) — компьютердің барлық басты әрекеттерін (пернелер тақтасын, экранды, диск-жетектерді пайдалануды), сондай-ақ қатар операциялық жүйенің басқаруымен іске қосылатын басқа программалардың жұмысын басқаратын, көбінесе тұрақты сақтауыш құрылғыда тұратын, машиналық кодта жазылған программа. Алғашқы компьютерлердің операциялық жүйесі болған жоқ, себебі басқару программалары тек компьютердің нақты бір типіне арналып жазылды, бірақ шалғайлық жабдықтарға стандарттардың пайда болуымен, сан алуан компьютерлер үшін осындай жабдықпен әрекеттестіктің бірыңғай программаларын жазуға мүмкіндік туғызды. Операциялық жүйені жазудың екі жүйесі бар — тұрақты сақтауыш құрылғыға барлық жүйені жазу және қатқыл дискіден операциялық жүйенің қалған бөлігінің тек жүктеу программаларын ғана жазу. Мекемеде пайдаланылатын шағын компьютерлер, әдеттегідей, MS-DOS немесе ең соңғы OS/2 операциялық жүйесін пайдаланады. Ықшам машиналарда, дискжетектердің қажеттілігінен аулақ болу үшін, тұрақты сақтауыш құрылғыда жазылған операциялық жүйені пайдаланады. Миникомпьютерлерде UNIX немесе өте танымал емес жүйелер PICK немесе BOS (Ұлыбритания) сияқты операциялық жүйе пайдаланылады; сондай-ақ компьютердің нақты бір типіне арналып әзірленген операциялық жүйелер де кездеседі.
Макс смотри скока слов на казахском навыдумывали чтобы объяснить что такое операционная система))
А ты не мог просто переводчика на день нанять чтобы тебе все расписали)
Плохому программисту, пасхальные яйца мешают))
Макс смотри скока слов на казахском навыдумывали чтобы объяснить что такое операционная система))
А ты не мог просто переводчика на день нанять чтобы тебе все расписали)
Плохому программисту, пасхальные яйца мешают))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 23:13
Цитата:
А при чём тут Макс? Он кого-то заставлял или обязывал?
abaika95:
Попрошу не оскорблять Макса
Попрошу не оскорблять Макса
А при чём тут Макс? Он кого-то заставлял или обязывал?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 23:25
Цитата:
Ну переводил то он
Хотя его никто не заставлял имена собственные переводить)))
А если будет кричать обратное пусть пруфы предоставит
Это же легко
Вот документ от акимата так и так меня заставляли перевести пентиум на казахский
А пока нет
Это всё воздух от Макса как всегда))
Эл-починно:
А при чём тут Макс?
А при чём тут Макс?
Ну переводил то он
Хотя его никто не заставлял имена собственные переводить)))
А если будет кричать обратное пусть пруфы предоставит
Это же легко
Вот документ от акимата так и так меня заставляли перевести пентиум на казахский
А пока нет
Это всё воздух от Макса как всегда))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 23:37
Цитата:
Зачем мне документ, Чегодаев (главный инженер Северных сетей), до последнего пытался, Коваленко - новоявленный начальник Кустанайэнерго. Это далеко ещё не все имена, кого нацпаатриоты истребили.
abaika95:
Вот документ от акимата так и так меня заставляли перевести пентиум на казахский
Вот документ от акимата так и так меня заставляли перевести пентиум на казахский
Зачем мне документ, Чегодаев (главный инженер Северных сетей), до последнего пытался, Коваленко - новоявленный начальник Кустанайэнерго. Это далеко ещё не все имена, кого нацпаатриоты истребили.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 23:40
ПС- при мне происходило, как нац. кадры занимали посты. А тех, кто что умел в замы провозглашали. Не надо мне рассказывать сказки. Я это всё лично прошёл.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11016
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 00:59
Цитата:
---***И да, я очень хорошо им помогаю, делаю ВНЖ уже третьему .Это когда арестовывают твою квартиру минимум на год.*** - До сих пор не могу понять как связано ВНЖ и арест квартиры ?
111:
---***И да, я очень хорошо им помогаю, делаю ВНЖ уже третьему .Это когда арестовывают твою квартиру минимум на год.*** - До сих пор не могу понять как связано ВНЖ и арест квартиры ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 02:43
Цитата:
Неа, не мог - они все заняты тогда были, слова новые выдумывали
Цитата:
abaika95:
А ты не мог просто переводчика на день нанять чтобы тебе все расписали)
А ты не мог просто переводчика на день нанять чтобы тебе все расписали)
Неа, не мог - они все заняты тогда были, слова новые выдумывали
Цитата:
abaika95:
смотри скока слов на казахском навыдумывали
смотри скока слов на казахском навыдумывали
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 02:49
Цитата:
Сегодня - перевести, завтра - объяснить на казахском. А если я всех необходимых переводчиков - консультантов найму - то сам стану ненужным. Поэтому логичный финал - собрался и уехал щас надеюсь, у тебя ни с переводчиками, ни с обьясняльщиками проблем нет? Ты начал уже понимать казахский?
[Исправлено: maxsaf, 14.09.2024 - 03:51]
abaika95:
Вот документ от акимата так и так меня заставляли перевести пентиум на казахский
Вот документ от акимата так и так меня заставляли перевести пентиум на казахский
Сегодня - перевести, завтра - объяснить на казахском. А если я всех необходимых переводчиков - консультантов найму - то сам стану ненужным. Поэтому логичный финал - собрался и уехал щас надеюсь, у тебя ни с переводчиками, ни с обьясняльщиками проблем нет? Ты начал уже понимать казахский?
[Исправлено: maxsaf, 14.09.2024 - 03:51]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 08:48
Цитата:
Не надо мне сказки рассказывать про Кустанайэнерго, я сам с ними работал! Кустанайэнерго это не про национализм, это про деньги! Чегодаев если, что очень помог мне! Не за бесплатно, конечно.
Эл-починно:
Зачем мне документ, Чегодаев (главный инженер Северных сетей), до последнего
Зачем мне документ, Чегодаев (главный инженер Северных сетей), до последнего
Не надо мне сказки рассказывать про Кустанайэнерго, я сам с ними работал! Кустанайэнерго это не про национализм, это про деньги! Чегодаев если, что очень помог мне! Не за бесплатно, конечно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 08:53
Цитата:
И кем Вы были в Кустанайэнерго? Я помню Лычагина, потом были мутные типы, последний был точно с русской или украинской фамилией ,он Кустанайэнерго и добил, владелец ЭПК Форфайт тоже был со славянской фамилией
Эл-починно:
Я это всё лично прошёл.
Я это всё лично прошёл.
И кем Вы были в Кустанайэнерго? Я помню Лычагина, потом были мутные типы, последний был точно с русской или украинской фамилией ,он Кустанайэнерго и добил, владелец ЭПК Форфайт тоже был со славянской фамилией
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 08:54
Последний директор потом стал зам акима области, это тоже национализм?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.09.24 - 08:58
Владелец Стомеда поначалу тоже только русских врачей набирал, нормальная кадровая политика, кого лучше знаю, тех и беру
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