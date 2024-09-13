Re: “Нет должной инфраструктуры“: что нужно сделать для туризма...

Отправлено: - 23:22

Для развития туризма нам нужна либо экзотичная природа как в Японии или Кавказе (толком нет)

Море как на Бали (нет)

Вкуснейшая кухня как в Италии (нет)

Старинные города как в Чехии (нет)

Крутые небоскребы как в Дубае (нет) Астана не тянет

И дешёвая пища тогда и выпивка хотябы как в Техасе, это есть но на это никто ставку ставить не хочет почему-то

Все считают позорным развивать туризм для обычных людей а не для среднего и высшего класса



У нас основные туристы кто? Американцы? Англичане? Китайцы? Да нафиг им наши прерии им не сдались у них своих хватает



У нас основные заезжающие по лету это россияне и немцы как не странно

Ходят по базарам скупают наше барахло,мясо мраморное, самсу едят

Бухают во всех пивнушках



Ну устройте им отдельные места для отдыха

Дешманские базы отдыха

Так у нас тогда пол России отдыхать начнет

Чё им надо то, мясо есть особенно свинина дешёвая,пива завались своего,водка

Открытого пространства полным полно

Палаточные лагеря вдоль рек,шашлыки, тур базы ну чем не туризм?





А у нас гонятся за хернёй мифической в итоге просирают то что под носом доход приносит