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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Чем еще придется пожертвовать ради красоты?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50067
Александр ОЛЕЙНИК: Чем еще придется пожертвовать ради красоты?
Отправлено: 13.09.24 - 16:51
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Осень вступила в свои права и шагает семимильными шагами навстречу зиме. А в Рудном в преддверии зимы ускоряются работы по асфальтированию улиц. На этот раз - участка улицы Горняков в границах от ул. Топоркова до ул. Дзержинского.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
171
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Чем еще придется пожертвовать ради...
Отправлено: 13.09.24 - 16:51
#1
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Шоффман- директор магазина заказов, от его фамилии и район именуется
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
412
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Чем еще придется пожертвовать ради...
Отправлено: 13.09.24 - 17:52
#2
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Цитата:
Шоффман Михаил:

А Шахман марка китайского грузовика.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1644
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Чем еще придется пожертвовать ради...
Отправлено: 13.09.24 - 21:08
#3
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"...проехать по дворям..."
по дворАм
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2296
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Чем еще придется пожертвовать ради...
Отправлено: 13.09.24 - 21:21
#4
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Цитата:
Skeptic:
по дворАм

исправил. спасибо
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1551
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Чем еще придется пожертвовать ради...
Отправлено: 13.09.24 - 23:34
#5
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.....пеньки красивые,дааа вообще ландшафт живописный....вот что примечательно ценру любого города губы мажут а окраины как были с дрявыми чулками так и остаются...
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