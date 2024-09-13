Отправлено: - 23:00

maxsaf: Абайка, переведи ценник: Apple iPhone 15 - 300 000

Эл-починно:

Кому вообще может в голову взбрести такие вещи переводить? Дегенератам только разве!

Цитата:При тебе таких штук не былоИ ты их купить бы не смог) А покупал ты материнские платы,кулера, клавиатуры и комплекты компьютерные что отлично переводится на казахский язык что тебя и просилиПентиум или Эппл никто переводить тебя не заставлял и ты прекрасно это понимаешьЦитата:Попрошу не оскорблять МаксаОн конечно редкостный чудак и судакНо не настолько чтобы его так обзывать