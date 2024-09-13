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“Нет должной инфраструктуры“: что нужно сделать для туризма в Казахстане, рассказал сенатор
“Нет должной инфраструктуры“: что нужно сделать для туризма в Казахстане, рассказал сенатор
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