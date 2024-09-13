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≡ “Нет должной инфраструктуры“: что нужно сделать для туризма в Казахстане, рассказал сенатор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50067
“Нет должной инфраструктуры“: что нужно сделать для туризма в Казахстане, рассказал сенатор
Отправлено: 13.09.24 - 22:09
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Сергей Карплюк обратил внимание на проблемы, связанные с отсутствием должной инфраструктуры и поддержкой со стороны государственных органов. Он привел в пример инвестора, готового вложить 13 млрд тенге в развитие туристической инфраструктуры.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11015
Re: “Нет должной инфраструктуры“: что нужно сделать для туризма...
Отправлено: 13.09.24 - 22:09
#1
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***что позволит сократить расходы с 12 миллиардов до 500 миллионов тенге.*** ----Зачем снижать ? Ведь мало можно для себя откусить ?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6477
Re: “Нет должной инфраструктуры“: что нужно сделать для туризма...
Отправлено: 13.09.24 - 22:28
#2
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Цитата:
Гога:
Зачем снижать ? Ведь мало можно для себя откусить ?


Обычно так говорят тогда, когда ИМ мало что достанется или совсем НИЧЕГО.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16725
Re: “Нет должной инфраструктуры“: что нужно сделать для туризма...
Отправлено: 13.09.24 - 23:22
#3
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Для развития туризма нам нужна либо экзотичная природа как в Японии или Кавказе (толком нет)
Море как на Бали (нет)
Вкуснейшая кухня как в Италии (нет)
Старинные города как в Чехии (нет)
Крутые небоскребы как в Дубае (нет) Астана не тянет
И дешёвая пища тогда и выпивка хотябы как в Техасе, это есть но на это никто ставку ставить не хочет почему-то
Все считают позорным развивать туризм для обычных людей а не для среднего и высшего класса

У нас основные туристы кто? Американцы? Англичане? Китайцы? Да нафиг им наши прерии им не сдались у них своих хватает

У нас основные заезжающие по лету это россияне и немцы как не странно
Ходят по базарам скупают наше барахло,мясо мраморное, самсу едят
Бухают во всех пивнушках

Ну устройте им отдельные места для отдыха
Дешманские базы отдыха
Так у нас тогда пол России отдыхать начнет
Чё им надо то, мясо есть особенно свинина дешёвая,пива завались своего,водка
Открытого пространства полным полно
Палаточные лагеря вдоль рек,шашлыки, тур базы ну чем не туризм?


А у нас гонятся за хернёй мифической в итоге просирают то что под носом доход приносит
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1551
Re: “Нет должной инфраструктуры“: что нужно сделать для туризма...
Отправлено: 13.09.24 - 23:53
#4
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Вместо протяженной ЛЭП – солнечные панели, вместо центральной канализации – станция биологической очистки. Вместо центрального отопления – тепловой насос, вместо центрального водоснабжения – скважина воды", – перечислил Сергей Карплюк.

......к примеру в областях низкой температурой и большим количеством снега в зимний период, Сергей Карплюк может представить как будут функционировать эти солнечные батареи когда снег навлит или дождь пойдёт пипец всему будет,канализации,воды нема,света нема....
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