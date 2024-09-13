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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
923
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 10:21
#11701
Комментарий удален модератором.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
923
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 10:23
#11702
Комментарий удален модератором.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
859
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 10:53
#11703
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Цитата:
abaika95:
когда начальник из Россотрудничества дал задание

Тут как бы и вопросов нет. Человек честно заранее предупредил.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16720
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 10:56
#11704
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Цитата:
Карачун:
Тут как бы и вопросов нет. Человек честно заранее предупредил.

Однако...
А он большой оригинал))
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
859
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 11:07
#11705
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Цитата:
abaika95:
большой оригинал))

Странно что вы этого сами не заметили))) то есть конечно прямого утверждения не было. Но не все ли равно писать тексты на заказ или спредить готовой заранее отобранной информацией? И там и там это своего рода уникальный контент.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40880
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 13:39
#11706
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Ну что там, только проснулся, вчера сложный зуб вырывал, во рту кровь, уже несколько дней меня почти нет, смотрю, а тут опять на меня какие то жалобы.
Зетпатриотам что, стало скучно без меня?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40880
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 13:44
#11707
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Зуб под коронкой был, весь раскрошился, еще с какими то тремя корнями, блин, мне там его ломали какими то огромными пасайтижами, раскерачено все, еще и пить нельзя, через трубочку, есть те же как то надо изловчиться, вчера два часа еле как ел , все равно наверно фигня.
Сейчас пойду на осмотр, если не заживает, то наверно антибиотики выпишут?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11014
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 14:03
#11708
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Цитата:
111:
если не заживает, то наверно антибиотики выпишут?

--------В суд подай на них , опыт есть .
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
75
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 14:33
#11709
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Цитата:
111:
сложный зуб вырывал


Где удаляли , фамилия врача ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40880
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 14:45
#11710
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Цитата:
simkst:

Цитата:
вырывал Где удаляли , фамилия врача ?

Не, там нормально все, надрез небольшой делали, чтоб третий корень вытащить, а то что утром вытекало, он назвал это как то по другому, так и должно быть говорит
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
75
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 14:48
#11711
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Цитата:
111:
там нормально все,

Цитата:
111:
мне там его ломали какими то огромными пасайтижами, раскерачено все, еще и пить нельзя, через трубочку, есть


???

Удаляли где ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40880
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 14:49
#11712
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Я тот зуб там восстанавливал постоянно, его из ничего мне делали, лет 10 его спасали, даже шуруп какой то туда засунули, но коронкой закрыл, все равно пришла его очередь, теперь коронку надо большую какую то делать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40880
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 14:50
#11713
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Цитата:
simkst:

Да в микрорайоне там, забыл дом,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40880
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 14:53
#11714
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Все, сели на автобус, с моей, она как телохранитель, везде меня сопровождает

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24439
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 19:37
#11715
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Абайка, переведи ценник: Apple iPhone 15 - 300 000

:lol:
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Страница 781 из 782«1...779780781782»
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