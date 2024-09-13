Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 13:44

Зуб под коронкой был, весь раскрошился, еще с какими то тремя корнями, блин, мне там его ломали какими то огромными пасайтижами, раскерачено все, еще и пить нельзя, через трубочку, есть те же как то надо изловчиться, вчера два часа еле как ел , все равно наверно фигня.

Сейчас пойду на осмотр, если не заживает, то наверно антибиотики выпишут?