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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 10:21
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 10:23
Комментарий удален модератором.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 859
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 10:53
Цитата:
Тут как бы и вопросов нет. Человек честно заранее предупредил.
abaika95:
когда начальник из Россотрудничества дал задание
когда начальник из Россотрудничества дал задание
Тут как бы и вопросов нет. Человек честно заранее предупредил.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16720
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 10:56
Цитата:
Однако...
А он большой оригинал))
Карачун:
Тут как бы и вопросов нет. Человек честно заранее предупредил.
Тут как бы и вопросов нет. Человек честно заранее предупредил.
Однако...
А он большой оригинал))
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 859
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 11:07
Цитата:
Странно что вы этого сами не заметили))) то есть конечно прямого утверждения не было. Но не все ли равно писать тексты на заказ или спредить готовой заранее отобранной информацией? И там и там это своего рода уникальный контент.
abaika95:
большой оригинал))
большой оригинал))
Странно что вы этого сами не заметили))) то есть конечно прямого утверждения не было. Но не все ли равно писать тексты на заказ или спредить готовой заранее отобранной информацией? И там и там это своего рода уникальный контент.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 13:39
Ну что там, только проснулся, вчера сложный зуб вырывал, во рту кровь, уже несколько дней меня почти нет, смотрю, а тут опять на меня какие то жалобы.
Зетпатриотам что, стало скучно без меня?
Зетпатриотам что, стало скучно без меня?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 13:44
Зуб под коронкой был, весь раскрошился, еще с какими то тремя корнями, блин, мне там его ломали какими то огромными пасайтижами, раскерачено все, еще и пить нельзя, через трубочку, есть те же как то надо изловчиться, вчера два часа еле как ел , все равно наверно фигня.
Сейчас пойду на осмотр, если не заживает, то наверно антибиотики выпишут?
Сейчас пойду на осмотр, если не заживает, то наверно антибиотики выпишут?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11014
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 14:03
Цитата:
--------В суд подай на них , опыт есть .
111:
если не заживает, то наверно антибиотики выпишут?
если не заживает, то наверно антибиотики выпишут?
--------В суд подай на них , опыт есть .
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 75
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 14:33
Цитата:
Где удаляли , фамилия врача ?
111:
сложный зуб вырывал
сложный зуб вырывал
Где удаляли , фамилия врача ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 14:45
Цитата:
Цитата:
Не, там нормально все, надрез небольшой делали, чтоб третий корень вытащить, а то что утром вытекало, он назвал это как то по другому, так и должно быть говорит
simkst:
Цитата:
вырывал Где удаляли , фамилия врача ?
Не, там нормально все, надрез небольшой делали, чтоб третий корень вытащить, а то что утром вытекало, он назвал это как то по другому, так и должно быть говорит
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 75
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 14:48
Цитата:
Цитата:
???
Удаляли где ?
111:
там нормально все,
там нормально все,
Цитата:
111:
мне там его ломали какими то огромными пасайтижами, раскерачено все, еще и пить нельзя, через трубочку, есть
мне там его ломали какими то огромными пасайтижами, раскерачено все, еще и пить нельзя, через трубочку, есть
???
Удаляли где ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 14:49
Я тот зуб там восстанавливал постоянно, его из ничего мне делали, лет 10 его спасали, даже шуруп какой то туда засунули, но коронкой закрыл, все равно пришла его очередь, теперь коронку надо большую какую то делать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 14:50
Цитата:
Да в микрорайоне там, забыл дом,
simkst:
Да в микрорайоне там, забыл дом,
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 14:53
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24439
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.09.24 - 19:37
Абайка, переведи ценник: Apple iPhone 15 - 300 000
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