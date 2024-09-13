Отправлено: - 13:29

юля елиссева:

Вопиющим был бы факт, если бы ни одного тенге не украли!

[Исправлено: таноми52, 13.09.2024 - 13:32]

Цитата:Браво!Такова наша реальность:прогнило всё с верху до низу!Нам нужен свой Ли Куа́н Ю и закон о смертной казни за разворовывание государственных денег.В советское время за воровство социалистической собственности давали больший срок, чем за частной!Директора "Елисеевского" магазина за многочисленные хищения в особо крупных размерах по приговору суда в 1984 году даже казнилиСейчас Сингапур из жалкого города третьего мира превратился в богатейший город-государство - Республика Сингапур - с самой низкой детской смертностью, самой большой продолжительностью жизни, стал страной первого мира!Но нет надежды, что у нас родится лидер "с железными яй...ми"...С детства граждане видят на каждом шагу продажность, взятки,воровство...Как говорится, от осинки не родятся апельсинки!