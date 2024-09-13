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«Люди переезжают отсюда!» – На грейдерную дорогу жалуются жители лесхоза в Костанайской области. Когда ее отремонтируют?
«Люди переезжают отсюда!» – На грейдерную дорогу жалуются жители лесхоза в Костанайской области. Когда ее отремонтируют?
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