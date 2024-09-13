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≡ «Люди переезжают отсюда!» – На грейдерную дорогу жалуются жители лесхоза в Костанайской области. Когда ее отремонтируют?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50065
«Люди переезжают отсюда!» – На грейдерную дорогу жалуются жители лесхоза в Костанайской области. Когда ее отремонтируют?
Отправлено: 13.09.24 - 14:45
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На ремонт грейдера, соединяющего Басаманский лесхоз и станцию Казанбасы в Аулиекольском районе, в этом году выделили около 8 млн тенге. Но отремонтировали только 2,5-3 км возле станции, а большая часть дороги по-прежнему непригодна для эксплуатации.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
170
Re: «Люди переезжают отсюда!» – На грейдерную дорогу жалуются...
Отправлено: 13.09.24 - 14:45
#1
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Дороги нет, а она- есть
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